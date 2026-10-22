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США и Израиль готовят новые удары по Ирану после выборов - NYT

Киев • УНН

 • 2034 просмотра

США и Израиль разработали планы краткосрочной операции против ядерных и военных объектов Ирана после выборов. Тегеран обещает расширить ответ.

США и Израиль готовят новые удары по Ирану после выборов - NYT

Военные США и Израиля разработали конкретные планы по возобновлению ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс США. Об этом со ссылкой на американских чиновников и других лиц, осведомленных об обсуждениях, сообщила The New York Times 21 октября, пишет УНН.

Детали

"По мере продвижения планирования короткой, но интенсивной операции американские и израильские военные активизировали учения, запуская самолеты над Ираком для отработки ударных маневров. Министр обороны США Пит Хегсет встретился на этой неделе в Израиле с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить новые удары", — сообщили американские чиновники.

Как отмечается, "среди целей, вероятно, будут энергетическая инфраструктура Ирана, ядерные объекты, а также ракетный и дроновый арсенал". Некоторые чиновники говорят, что еще один крупный раунд ударов может подтолкнуть экономику Ирана к краю краха и заставить страну пойти на дипломатические уступки после почти восьми месяцев конфликта.

"Тем не менее есть основания скептически относиться к тому, что возобновленная война будет более успешной, чем первая фаза интенсивных американо-израильских ударов в период с февраля по апрель. Эти раунды боевых действий привели к росту цен на энергоносители и инфляции во всем мире, подорвали безопасность на Ближнем Востоке и серьезно ухудшили снабжение Пентагона ракетами-перехватчиками", — говорится в публикации.

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Как указывает издание, "также далеко не факт, что Трамп одобрит новые удары. В этом году он неоднократно накладывал вето на планы возвращения к крупным боевым операциям, в частности в этом месяце, когда американские и израильские военные были почти готовы к атаке".

Иранские чиновники пообещали на этот раз ответить, расширив свои цели за пределы коммерческих судов и энергетической инфраструктуры в регионе до центров обработки данных и подводных интернет-кабелей. 

Они говорят, что боевые действия не будут ни быстрыми, ни ограниченными.

"Пока Соединенные Штаты собирают огромный арсенал, который будет полностью готов к началу ноября, дипломатические усилия продолжаются на фоне того, как американские переговорщики используют потенциальное возвращение к войне как рычаг давления на Иран, чтобы добиться прогресса в своих требованиях относительно его ядерной программы и контроля над Ормузским проливом", — указывается в публикации.

Однако пока иранские переговорщики не желают идти на уступки в вопросе ядерной программы, настаивая на том, чтобы отложить этот вопрос на более поздний период переговоров, пишет издание.

Некоторые американские планировщики "убеждены, что интенсивная трехдневная кампания может нанести достаточный экономический ущерб, чтобы изменить позицию Ирана".

Но американские чиновники, отмечает издание, часто прогнозировали крах Ирана, а другие западные чиновники указывали, что правительство Ирана пока выдержало давление на свою экономику.

Выборы в Израиле 27 октября могут, как отмечает издание, осложнить планы. Если Нетаньяху проиграет, он станет временным премьер-министром, и ему будет трудно начать войну, говорят эксперты.

Официальные лица говорят, что "существует небольшая вероятность того, что Трамп может решить начать кампанию в этом месяце, но есть много политических причин, по которым он, вероятно, подождет до окончания выборов в США, не в последнюю очередь из-за его собственного обещания в начале этого месяца не наносить ударов до голосования".

Соединенные Штаты не будут располагать полным комплектом военных ресурсов, включая три авианосца, тысячи морских пехотинцев, истребители и силы специальных операций, до начала ноября. Американские военные предпочитают проводить атаки под покровом ночи, и в начале следующего месяца над Ираном будет все больше часов темноты.

Существуют также опасения, что война может перерасти в более крупный конфликт. В среду Государственный департамент США приказал государственным служащим, не задействованным в экстренных службах, и их семьям покинуть Саудовскую Аравию на фоне того, как поддерживаемое Ираном ополчение хуситов продолжает атаковать объекты там.

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Представитель Белого дома заявил в среду, 21 октября, что администрация не комментирует военные планы, "которые могут существовать, а могут и не существовать". Трамп, добавил чиновник, держит все варианты на столе, чтобы гарантировать, что Иран не сможет получить ядерное оружие.

"Некоторые чиновники говорят, что при этом нефтеперерабатывающие заводы и нефтяная инфраструктура будут избегаться, поскольку Трамп стремится предотвратить дальнейший рост цен на топливо. По словам источников, знакомых с ходом работы, как американские, так и израильские военные разрабатывают планы операций против иранской ядерной программы. Это может включать атаку на гору Пикакс — глубоко залегающий ядерный объект, который иранцы называют Кух-е Коланг", — говорится в публикации.

На прошлой неделе Трамп заявил, что рассматривает возможность использования авиационной бомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, или MOAB, против Пикакса. По словам официальных лиц, Трамп увлечён этим оружием отчасти из-за его прозвища "мать всех бомб".

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Но специалисты по вооружениям говорят, что MOAB взрывается над землёй, создавая мощный взрыв, и вряд ли разрушит подземный объект, такой как Пикакс, который состоит из гранита. Военные также предупреждают, что бомбу необходимо доставлять медленно летящим транспортным самолётом MC-130, который будет уязвим для иранского зенитного огня.

Иранские чиновники говорят, что им известно об американском военном планировании и что они разрабатывают собственные новые цели и тактику, пишет издание.

Юлия Шрамко

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