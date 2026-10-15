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США рассматривают возможность применения «матери всех бомб» против Ирана — CNN

Киев • УНН

 • 5118 просмотра

Американские военные подготовили планы ударов по энергетическим и ядерным объектам Ирана с возможным применением MOAB. Советники сомневаются в стратегии.

США рассматривают возможность применения «матери всех бомб» против Ирана — CNN

Американские военные разработали новые планы ударов по Ирану, предусматривающие возможное применение крупнейшей неядерной бомбы в арсенале США — GBU-43/B, известной как «мать всех бомб». Среди потенциальных целей — энергетическая инфраструктура и ядерные объекты Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников, осведомленных о военных планах, передает УНН.

Детали

По данным источников CNN, один из планов предусматривает удары по значительному количеству объектов энергетической инфраструктуры Ирана с возможным использованием бомбы MOAB. Другой вариант касается ядерных объектов, в частности горы Пикакс, где, по оценкам США и Израиля, Тегеран хранит компоненты своей ядерной программы. Президент Трамп неоднократно угрожал нанести удар по горе Пикакс. Он заявляет, что цель США — не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Применение MOAB в конфликте с Ираном стало бы новым этапом эскалации. В то же время, по словам издания, источники, знакомые с обсуждением военных планов, выражают сомнения относительно того, поможет ли это оружие достичь стратегических целей президента США Дональда Трампа или изменить баланс сил в войне.

Хотя американские военные продолжают предоставлять Трампу варианты потенциальных ударов по важным иранским целям, некоторые чиновники по-прежнему в частном порядке сомневаются в том, имеет ли Белый дом стратегию, учитывающую эти планы таким образом, чтобы фактически положить конец войне — то, что вправе сделать только президент. В течение месяцев Трамп и его советники обсуждали варианты, которые могли бы стать «окончательным» завершением войны, по крайней мере с точки зрения коммуникации, осознавая, насколько непопулярным стал конфликт среди американцев. Хотя некоторые представители администрации характеризовали войну как фактически выигранную, Трамп в своих последних заявлениях был более осторожен, не объявив о победе и заявив, что у США все еще остаются незавершенные дела в стране

- пишет издание.

В то же время в течение последних нескольких недель советники Белого дома проводили встречи для обсуждения различных вариантов действий в отношении Ирана.

Хотя Трамп публично объявил, что не будет предпринимать новых шагов до промежуточных выборов, несколько советников в частном порядке заявили, что не знают, является ли это заявление окончательным или может измениться до дня выборов. Один из источников сообщил CNN, что Трамп приказал военным разработать дополнительные пакеты ударов по иранским целям, которые включают «значительное количество объектов энергетической инфраструктуры» и потенциальное использование малой авиационной бомбы (MOAB). Тот же источник сообщил, что использованная формулировка заключалась в том, что эта атака произойдет «до регресса США в зоне ответственности CENTCOM», что указывает на то, что администрация может нанести дополнительные удары, попытаться объявить о победе и быстро вывести всех

- пишет издание.

Напомним

Президент США Дональд Трамп пообещал, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в конгресс в ноябре. Он также заявил, что Вашингтон «ведет продуктивные переговоры» с Тегераном.

Алла Киосак

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Иран