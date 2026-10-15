США розглядають можливість застосування "матері всіх бомб" проти Ірану - CNN

$44.980.1050.350.09
ukenru
07:09 • 1888 перегляди
росія продовжує бити по газовидобувній інфраструктурі - Нафтогаз
05:30 • 13076 перегляди
"З нас досить": Зеленський заявив про зняття блокування з ударів по російських НПЗ - FT
04:41 • 32625 перегляди
Білий дім заперечує причетність до обмежень Starlink в Україні – Axios
04:19 • 43821 перегляди
Ніч під російськими ударами: які регіони України атакував ворог та що відомо про наслідки
03:38 • 25804 перегляди
У Німеччині парламент однієї з федеральних земель вимагає припинити допомогу Україні та скасувати санкції проти росії
02:56 • 25855 перегляди
Трамп звинуватив Байдена у війні рф проти України та пояснив чому не називає путіна "диктатором"Video
02:17 • 23519 перегляди
Атаки дронів у водах НАТО загрожують українському експорту: країни Чорного моря звернулися по допомогу до Альянсу
15 жовтня, 01:18 • 19402 перегляди
ЗСУ знайшли спосіб збивати реактивні "Шахеди" старими радянськими ЗРК та знищили вже понад 20 цілей
15 жовтня, 00:25 • 18599 перегляди
Литва хоче розмістити постійну військову базу США біля кордонів росії та білорусі – Трамп уже відреагував
15 жовтня, 00:12 • 14815 перегляди
росія відмовилася видавати Сирії Башара Асада, якого засудили до смертної кари
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.2м/с
79%
756мм
Популярнi новини
У Луцьку російський дрон пошкодив найбільшу картину у світі площею понад 2000 м²Photo14 жовтня, 22:05 • 22785 перегляди
Маккартні розкритикував вибір актора на роль себе у новому фільмі про The Beatles, причина невдоволення дивнаPhoto14 жовтня, 23:06 • 32117 перегляди
Сильвестр Сталлоне шокував зізнанням про наслідки зйомок у бойовиках без дублерів15 жовтня, 00:05 • 27101 перегляди
Бред Пітт влаштував романтичне побачення у Парижі та здивував своїм виглядомPhoto15 жовтня, 01:07 • 24708 перегляди
Зірка "Людини-павука" провів весілля власної колишньої дружини – серед гостей був Ді КапріоPhoto02:06 • 19185 перегляди
Публікації
Вартість будівництва за рік зросла на 25%: чи подорожчають квартири та відбудова для українців14 жовтня, 18:15 • 56777 перегляди
Бізнес попереджає, що нові правила бронювання можуть вдарити по оборонці, енергетиці, економіці та продовольчій безпеці
Ексклюзив
14 жовтня, 12:01 • 72622 перегляди
Готуємось до зими: чек-лист для дому, який допоможе зберегти тепло та підготуватися до відключень14 жовтня, 11:14 • 87222 перегляди
російські ІПСО проти України: як нами маніпулює ворогPhoto
Ексклюзив
14 жовтня, 05:30 • 101059 перегляди
П’ять країн виділяють Україні 4,1 млн євро на підтримку транспорту: як витратять кошти13 жовтня, 18:40 • 113305 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Ілон Маск
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Після 20 років шлюбу: розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана знову опинилося в центрі уваги03:06 • 17992 перегляди
Зірка "Людини-павука" провів весілля власної колишньої дружини – серед гостей був Ді КапріоPhoto02:06 • 19438 перегляди
Бред Пітт влаштував романтичне побачення у Парижі та здивував своїм виглядомPhoto15 жовтня, 01:07 • 24937 перегляди
Сильвестр Сталлоне шокував зізнанням про наслідки зйомок у бойовиках без дублерів15 жовтня, 00:05 • 27322 перегляди
Маккартні розкритикував вибір актора на роль себе у новому фільмі про The Beatles, причина невдоволення дивнаPhoto14 жовтня, 23:06 • 32332 перегляди
Актуальне
Фільм
Financial Times
Starlink
Дипломатка
The New York Times

США розглядають можливість застосування "матері всіх бомб" проти Ірану - CNN

Київ • УНН

 • 1170 перегляди

Американські військові підготували плани ударів по енергетичних і ядерних об’єктах Ірану із можливим застосуванням MOAB. Радники сумніваються в стратегії.

США розглядають можливість застосування "матері всіх бомб" проти Ірану - CNN

Американські військові розробили нові плани ударів по Ірану, які передбачають можливе застосування найбільшої неядерної бомби в арсеналі США - GBU-43/B, відомої як "мати всіх бомб". Серед потенційних цілей - енергетична інфраструктура та ядерні об’єкти Ірану. Про це повідомляє CNN із посиланням на американських чиновників, обізнаних із військовими планами, передає УНН.

Деталі

За даними джерел CNN, один із планів передбачає удари по значній кількості об’єктів енергетичної інфраструктури Ірану з можливим використанням бомби MOAB. Інший варіант стосується ядерних об’єктів, зокрема гори Пікакс, де, за оцінками США та Ізраїлю, Тегеран зберігає компоненти своєї ядерної програми. Президент Трамп неодноразово погрожував завдати удару по горі Пікакс. Він заявляє, що мета США - не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Застосування MOAB у конфлікті з Іраном стало б новим етапом ескалації. Водночас, за словами видання, джерела, знайомі з обговоренням військових планів, висловлюють сумніви щодо того, чи допоможе ця зброя досягти стратегічних цілей президента США Дональда Трампа або змінити баланс сил у війні.

Хоча американські військові продовжують надавати Трампу варіанти потенційних ударів по важливих іранських цілях, деякі чиновники продовжують приватно ставити під сумнів, чи має Білий дім стратегію, яка враховує ці плани таким чином, щоб фактично покласти край війні — те, що має право зробити лише президент. Протягом місяців Трамп та його радники обговорювали варіанти, які могли б стати "остаточним" завершенням війни, принаймні з точки зору комунікації, усвідомлюючи, наскільки непопулярним став конфлікт серед американців. Хоча деякі представники адміністрації характеризували війну як фактично виграну, Трамп у своїх останніх заявах був більш обережним, не оголосивши перемогу та заявивши, що у США ще є незавершені справи в країні

- пише видання.

Водночас, протягом останніх кількох тижнів радники Білого дому проводили зустрічі для обговорення різних варіантів дій щодо Ірану.

Хоча Трамп публічно оголосив, що не вживатиме нових заходів до проміжних виборів, кілька радників приватно заявили, що не знають, чи є ця заява остаточною, чи може змінитися до дня виборів. Одне з джерел повідомило CNN, що Трамп наказав військовим розробити додаткові пакети ударів по іранських цілях, які включають "значну кількість об'єктів енергетичної інфраструктури" та потенційне використання малої авіаційної зброї (MOAB). Те саме джерело повідомило, що використане формулювання полягала в тому, що ця атака відбудеться "до регресу США в зоні відповідальності CENTCOM", що вказує на те, що адміністрація може завдати додаткових ударів, спробувати оголосити перемогу та швидко вивести всіх

- пише видання.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що США не атакуватимуть Іран до проміжних виборів до конгресу у листопаді. Він також заявив, що Вашингтон "веде продуктивні переговори" з Тегераном.

Алла Кіосак

Світ
Ядерна зброя
Енергетика
Ізраїль
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран