США розглядають можливість застосування "матері всіх бомб" проти Ірану - CNN

Американські військові розробили нові плани ударів по Ірану, які передбачають можливе застосування найбільшої неядерної бомби в арсеналі США - GBU-43/B, відомої як "мати всіх бомб". Серед потенційних цілей - енергетична інфраструктура та ядерні об’єкти Ірану. Про це повідомляє CNN із посиланням на американських чиновників, обізнаних із військовими планами, передає УНН.

За даними джерел CNN, один із планів передбачає удари по значній кількості об’єктів енергетичної інфраструктури Ірану з можливим використанням бомби MOAB. Інший варіант стосується ядерних об’єктів, зокрема гори Пікакс, де, за оцінками США та Ізраїлю, Тегеран зберігає компоненти своєї ядерної програми. Президент Трамп неодноразово погрожував завдати удару по горі Пікакс. Він заявляє, що мета США - не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Застосування MOAB у конфлікті з Іраном стало б новим етапом ескалації. Водночас, за словами видання, джерела, знайомі з обговоренням військових планів, висловлюють сумніви щодо того, чи допоможе ця зброя досягти стратегічних цілей президента США Дональда Трампа або змінити баланс сил у війні.

Хоча американські військові продовжують надавати Трампу варіанти потенційних ударів по важливих іранських цілях, деякі чиновники продовжують приватно ставити під сумнів, чи має Білий дім стратегію, яка враховує ці плани таким чином, щоб фактично покласти край війні — те, що має право зробити лише президент. Протягом місяців Трамп та його радники обговорювали варіанти, які могли б стати "остаточним" завершенням війни, принаймні з точки зору комунікації, усвідомлюючи, наскільки непопулярним став конфлікт серед американців. Хоча деякі представники адміністрації характеризували війну як фактично виграну, Трамп у своїх останніх заявах був більш обережним, не оголосивши перемогу та заявивши, що у США ще є незавершені справи в країні

Водночас, протягом останніх кількох тижнів радники Білого дому проводили зустрічі для обговорення різних варіантів дій щодо Ірану.

Хоча Трамп публічно оголосив, що не вживатиме нових заходів до проміжних виборів, кілька радників приватно заявили, що не знають, чи є ця заява остаточною, чи може змінитися до дня виборів. Одне з джерел повідомило CNN, що Трамп наказав військовим розробити додаткові пакети ударів по іранських цілях, які включають "значну кількість об'єктів енергетичної інфраструктури" та потенційне використання малої авіаційної зброї (MOAB). Те саме джерело повідомило, що використане формулювання полягала в тому, що ця атака відбудеться "до регресу США в зоні відповідальності CENTCOM", що вказує на те, що адміністрація може завдати додаткових ударів, спробувати оголосити перемогу та швидко вивести всіх