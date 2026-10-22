США та Ізраїль готують нові удари по Ірану після виборів - NYT

Військові США та Ізраїлю розробили конкретні плани щодо поновлення ударів проти Ірану після проміжних виборів до Конгресу у США. Про це з посиланням на американських чиновників та інших осіб, поінформованих про обговорення, повідомило The New York Times 21 жовтня, пише УНН.

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"У міру просування планування короткої, але інтенсивної операції, американські та ізраїльські військові активізували навчання, запускаючи літаки над Іраком для відпрацювання ударних маневрів. Міністр оборони США Піт Гегсет зустрівся цього тижня в Ізраїлі з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, щоб обговорити нові удари", повідомили американські чиновники.

Як зазначається, "серед цілей, ймовірно, будуть енергетична інфраструктура Ірану, ядерні об'єкти, а також ракетний та дроновий арсенал". Деякі чиновники кажуть, що ще один великий раунд ударів може підштовхнути економіку Ірану до краю краху та змусити країну піти на дипломатичні поступки після майже восьми місяців конфлікту.

"Тим не менш, є підстави скептично ставитися до того, що поновлена ​​війна буде більш успішною, ніж перша фаза інтенсивних американо-ізраїльських ударів між лютим і квітнем. Ці раунди бойових дій призвели до зростання цін на енергоносії та інфляції у всьому світі, підірвали безпеку на Близькому Сході та серйозно погіршили постачання Пентагону ракет-перехоплювачів", - ідеться у публікації.

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Як вказує видання, "також далеко не факт, що Трамп схвалить нові удари. Цього року він неодноразово накладав вето на плани повернення до великих бойових операцій, зокрема цього місяця, коли американські та ізраїльські військові були майже готові до атаки".

Іранські чиновники пообіцяли цього разу відповісти, розширивши свої цілі за межі комерційних суден та енергетичної інфраструктури в регіоні до центрів обробки даних та підводних інтернет-кабелів.

Вони кажуть, що бойові дії не будуть ні швидкими, ні обмеженими.

"Поки Сполучені Штати збирають величезний арсенал, який буде повністю готовий до початку листопада, дипломатичні зусилля продовжуються, на тлі того, як американські переговірники використовують потенційне повернення до війни як важіль впливу на Іран, щоб досягти прогресу у своїх вимогах щодо його ядерної програми та контролю над Ормузькою протокою", - вказується у публікації.

Однак поки що іранські переговірники не бажають йти на поступки щодо ядерної програми, наполягаючи на тому, щоб відкласти це питання на пізніший період переговорів, пише видання.

Деякі американські планувальники "переконані, що інтенсивна триденна кампанія може завдати достатньої економічної шкоди, щоб змінити позицію Ірану".

Але американські чиновники, зауважує видання, часто прогнозували крах Ірану, а інші західні чиновники зазначали, що уряд Ірану поки що витримав тиск на свою економіку.

Вибори в Ізраїлі 27 жовтня можуть, як зазначає видання, ускладнити плани. Якщо Нетаньягу програє, він стане тимчасовим прем'єр-міністром, і йому буде важко розпочати війну, кажуть експерти.

Офіційні особи кажуть, що "існує невелика ймовірність того, що Трамп може вирішити розпочати кампанію цього місяця, але є багато політичних причин, чому він, ймовірно, почекає до закінчення виборів у США, не в останню чергу його власна обіцянка на початку цього місяця не завдавати ударів до голосування".

Сполучені Штати не матимуть повного комплекту військових ресурсів, включаючи три авіаносці, тисячі морських піхотинців, винищувачі та сили спеціальних операцій, до початку листопада. Американські військові воліють проводити атаки під покровом ночі, і на початку наступного місяця над Іраном буде все більше годин темряви.

Існують також побоювання, що війна може перерости у більший конфлікт. У середу Державний департамент США наказав державним службовцям, які не задіяні в екстрених службах, та їхнім сім'ям покинути Саудівську Аравію, на тлі того, як підтримуване Іраном ополчення хуситів продовжує атакувати об'єкти там.

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Посадовець Білого дому заявив у середу, 21 жовтня, що адміністрація не коментує військові плани, "які можуть існувати, а можуть і не існувати". Трамп, додав чиновник, тримає всі варіанти на столі, щоб гарантувати, що Іран не зможе отримати ядерну зброю.

"Деякі чиновники кажуть, що при цьому уникатимуться нафтопереробні заводи та нафтова інфраструктура, оскільки Трамп прагне запобігти ще більшому підвищенню цін на пальне. За словами джерел, знайомих із ходом роботи як американські, так і ізраїльські військові розробляють плани операцій проти іранської ядерної програми. Це може включати атаку на гору Пікакс, глибоко залягаючий ядерний об'єкт, який іранці називають Кух-е Коланг", - сказано у публікації.

Минулого тижня Трамп заявив, що розглядає можливість використання авіаційної бомби GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, або MOAB, проти Пікаксу. За словами офіційних осіб, Трамп захоплений цією зброєю частково через її прізвисько "матір всіх бомб".

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Але фахівці зі зброї кажуть, що MOAB вибухає над землею, створюючи масштабний вибух, і навряд чи зруйнує підземний об'єкт, такий як Пікакс, який складається з граніту. Військові також попереджають, що бомбу потрібно доставляти повільно літаючим транспортним літаком MC-130, який буде вразливим до іранського зенітного вогню.

Іранські чиновники кажуть, що вони знають про американське воєнне планування та розробляють власні нові цілі та тактику, пише видання.