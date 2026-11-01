Трамп обговорив із Нетаньягу можливе відновлення ударів по Ірану - WSJ
Київ • УНН
Трамп і Нетаньягу поговорили 31 жовтня на тлі підготовки США до нових бомбардувань Ірану. США готуються відновити бомбардування на Близькому Сході.
Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньямін Нетаньягу напередодні можливого поновлення ударів по Ірану. Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує УНН.
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За даними видання, спілкування відбулося у суботу 31 жовтня.
Розмова між двома лідерами відбулася через кілька днів після того, як Трамп поспілкувався в Білому домі зі своїми вищими військовими начальниками щодо варіантів відновлення масштабних бойових операцій у регіоні
Вказується, що Трамп зателефонував Нетаньягу, щоб проінформувати свого союзника на Близькому Сході у той час, як США готуються відновити бомбардування іранської території.
Це відбувається на тлі того, що президент США робить останні спроби мотивувати виборців-республіканців напередодні проміжних виборів, де непопулярна війна на Близькому Сході призвела до зростання цін на пальне, а також зменшила ентузіазм республіканців.
Нагадаємо
За інформацією The Times of Israel, Ізраїль готується провести на Західному березі Йордану наймасштабнішу операцію з моменту, коли країна встановила контроль над цією територією у 1967 році.
США та Ізраїль готують нові удари по Ірану після виборів - NYT22.10.26, 10:30 • 6477 переглядiв