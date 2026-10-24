Ізраїль готує найбільшу операцію на Західному березі з 1967 року

Ізраїль готується провести на Західному березі Йордану наймасштабнішу операцію з моменту, коли країна встановила контроль над цією територією у 1967 році. Про це заявив прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу, повідомляє УНН із посиланням на The Times of Israel.

Деталі

За словами Нетаньягу, Ізраїль "знищить" район Хеврона, звідки походять озброєні люди, що здійснили напад на Західному березі річки Йордан.

Перш за все, ми діятимемо, щоб знищити це місце, щоб повністю змінити його. Але ми збираємося зробити те, чого досі не робили: ми впровадимо успішну та агресивну модель, яку ми використовували в таборах для біженців, які, по суті, є опорними пунктами терористів - пригрозив прем’єр Ізраїлю.

Він додав, що "ми евакуюємо мешканців, обшукаємо будинок за будинком, вилучимо зброю та знищимо всю терористичну інфраструктуру".

Нагадаємо

За інформацією The New York Times, військові США та Ізраїлю розробили конкретні плани щодо поновлення ударів проти Ірану після проміжних виборів до Конгресу у США.

США та країни Європи закликали Ізраїль зупинити насильство поселенців на Західному березі, яке стрімко наростає