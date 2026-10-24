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Израиль готовит крупнейшую операцию на Западном берегу с 1967 года

Киев • УНН

 • 1628 просмотра

Нетаньяху заявил о масштабной операции в районе Хеврона. План предусматривает эвакуацию жителей, обыски и уничтожение инфраструктуры.

Израиль готовит крупнейшую операцию на Западном берегу с 1967 года

Израиль готовится провести на Западном берегу реки Иордан крупнейшую операцию с момента установления страной контроля над этой территорией в 1967 году. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

По словам Нетаньяху, Израиль «уничтожит» район Хеврона, откуда происходят вооружённые люди, совершившие нападение на Западном берегу реки Иордан.

Прежде всего, мы будем действовать, чтобы уничтожить это место, чтобы полностью изменить его. Но мы собираемся сделать то, чего до сих пор не делали: внедрим успешную и агрессивную модель, которую мы использовали в лагерях беженцев, которые, по сути, являются опорными пунктами террористов

- пригрозил премьер Израиля.

Он добавил, что «мы эвакуируем жителей, обыщем дом за домом, изымем оружие и уничтожим всю террористическую инфраструктуру».

Напомним

По информации The New York Times, военные США и Израиля разработали конкретные планы по возобновлению ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс в США.

США и страны Европы призвали Израиль остановить стремительно усиливающееся насилие со стороны поселенцев на Западном берегу21.10.26, 05:17 • 15877 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Эвакуация
Обыск
Израиль
Биньямин Нетаньяху