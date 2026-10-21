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США и страны Европы призвали Израиль остановить стремительно усиливающееся насилие со стороны поселенцев на Западном берегу

Киев • УНН

 • 3642 просмотра

За октябрь на Западном берегу зафиксировали почти 200 нападений поселенцев. Среди пострадавших — журналистка из США и французский мэр.

США и страны Европы призвали Израиль остановить стремительно усиливающееся насилие со стороны поселенцев на Западном берегу

США, Франция, Бельгия и Польша призвали Израиль прекратить нападения поселенцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Насилие в регионе достигло рекордного уровня, а среди пострадавших оказались не только палестинцы, но и иностранные журналисты и европейские чиновники. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

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Только в течение октября зафиксировали почти 200 нападений. Поселенцы атакуют палестинских фермеров во время сбора оливок, поджигают автомобили, уничтожают деревья и повреждают жилые дома.

На прошлой неделе около 50 мужчин в масках жестоко избили американскую фотожурналистку The Washington Post Хайди Левин. Она получила переломы ребер, позвонков и пальца, а нападавшие похитили ее оборудование.

Международные призывы пока не остановили нападения

На следующий день поселенцы атаковали делегацию, состоявшую из представителей Франции, Бельгии, Польши и католической церкви, которая участвовала в сборе оливок. Во время нападения пострадал французский мэр Бернар Боду.

Несмотря на международное осуждение, насилие продолжается. Местные фермеры рассказывают о регулярных нападениях вооруженных групп и обвиняют израильские силы безопасности в отсутствии надлежащей защиты.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поставил под сомнение сообщения о нападениях, назвав их частью скоординированной кампании по дискредитации страны. Хотя правоохранители задержали отдельных подозреваемых, нападавших редко привлекают к ответственности.

Израильские поселенцы напали на палестинцев на Западном берегу: сожгли оливковые деревья и ранили журналиста17.10.26, 00:55 • 4869 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоПолитикаНовости Мира
Израиль
The Washington Post
Франция
Бельгия
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Польша