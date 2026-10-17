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Отопление

Израильские поселенцы напали на палестинцев на Западном берегу: сожгли оливковые деревья и ранили журналиста

Киев • УНН

 • 1850 просмотра

Около 80 поселенцев поджигали оливковые деревья и бросали камни возле Абу-Фалаха. Ранены по меньшей мере два человека, в том числе журналист.

Израильские поселенцы напали на палестинцев на Западном берегу: сожгли оливковые деревья и ранили журналиста

На оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан десятки израильских поселенцев напали на палестинцев во время сбора оливок. Нападавшие поджигали деревья и забрасывали людей камнями. По меньшей мере два человека, среди которых журналист, получили ранения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Инцидент произошел 16 октября возле деревни Абу-Фалах. По словам очевидцев, около 80 поселенцев в черной одежде и масках спустились с холма к оливковой роще, где местные жители собирали урожай. Некоторые нападавшие имели газовые баллончики и пращи для метания камней.

Палестинцы пытались защищаться, бросая камни в ответ. Один из местных фермеров, 42-летний Мутаз Абдельхади, заявил, что нападавшие стремятся вытеснить палестинцев из их домов.

Поселенцы хотят напасть на нас и выгнать нас из наших домов

– рассказал он журналистам.

Израильские военные прибыли на место нападения

Во время столкновений в район прибыли как минимум 2 израильских военных джипа. По информации Reuters, после их появления нападение не прекратилось, а военные применили слезоточивый газ в направлении палестинцев.

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На месте также были слышны выстрелы. Фотограф Reuters сообщил, что видел по меньшей мере одного вооруженного поселенца, который стрелял из пистолета.

Израильские военные назвали насилие против гражданского населения серьезным и неприемлемым. В то же время газета The Washington Post призвала провести расследование нападения на журналиста.

Инцидент произошел на фоне роста насилия со стороны радикально настроенных израильских поселенцев на Западном берегу. Сбор оливок является важной ежегодной традицией для палестинских общин, а нападения во время сбора урожая создают дополнительную угрозу для местных фермеров.

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Степан Гафтко

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