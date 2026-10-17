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The Washington Post

Ізраїльські поселенці напали на палестинців на Західному березі: спалили оливкові дерева та поранили журналіста

Київ • УНН

 • 960 перегляди

Близько 80 поселенців підпалювали оливкові дерева й кидали каміння біля Абу-Фалаха. Поранено щонайменше двох людей, зокрема журналіста.

Ізраїльські поселенці напали на палестинців на Західному березі: спалили оливкові дерева та поранили журналіста

На окупованому Ізраїлем Західному березі річки Йордан десятки ізраїльських поселенців напали на палестинців під час збору оливок. Нападники підпалювали дерева та закидали людей камінням. Щонайменше двоє людей, серед яких журналіст, отримали поранення. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався 16 жовтня поблизу села Абу-Фалах. За словами очевидців, близько 80 поселенців у чорному одязі та масках спустилися з пагорба до оливкового гаю, де місцеві жителі збирали врожай. Деякі нападники мали газові балончики та пращі для метання каміння.

Палестинці намагалися захиститися, кидаючи каміння у відповідь. Один із місцевих фермерів, 42-річний Мутаз Абдельхаді, заявив, що нападники прагнуть витіснити палестинців із їхніх домівок.

Поселенці хочуть напасти на нас і вигнати нас з наших домівок

– розповів він журналістам.

Ізраїльські військові прибули на місце нападу

Під час сутичок у район прибули щонайменше 2 ізраїльські військові джипи. За інформацією Reuters, після їхньої появи напад не припинився, а військові застосували сльозогінний газ у напрямку палестинців.

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На місці також було чути постріли. Фотограф Reuters повідомив, що бачив щонайменше одного озброєного поселенця, який стріляв із пістолета.

Ізраїльські військові назвали насильство проти цивільного населення серйозним і неприйнятним. Водночас газета The Washington Post закликала провести розслідування нападу на журналіста.

Інцидент стався на тлі зростання насильства з боку радикально налаштованих ізраїльських поселенців на Західному березі. Збір оливок є важливою щорічною традицією для палестинських громад, а напади під час жнив створюють додаткову загрозу для місцевих фермерів.

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Степан Гафтко

Світ
Ізраїль
The Washington Post
Reuters