США та країни Європи закликали Ізраїль зупинити насильство поселенців на Західному березі, яке стрімко наростає
Київ • УНН
За жовтень на Західному березі зафіксували майже 200 нападів поселенців. Серед постраждалих — журналістка США та французький мер.
США, Франція, Бельгія та Польща закликали Ізраїль припинити напади поселенців на окупованому Західному березі річки Йордан. Насильство в регіоні досягло рекордного рівня, а серед постраждалих опинилися не лише палестинці, а й іноземні журналісти та європейські посадовці. Про це повідомляє LRT, пише УНН.
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Лише протягом жовтня зафіксували майже 200 нападів. Поселенці атакують палестинських фермерів під час збору оливок, підпалюють автомобілі, нищать дерева та пошкоджують житлові будинки.
Минулого тижня близько 50 чоловіків у масках жорстоко побили американську фотожурналістку The Washington Post Хайді Левін. Вона отримала переломи ребер, хребців і пальця, а нападники викрали її обладнання.
Міжнародні заклики поки не зупинили нападів
Наступного дня поселенці атакували делегацію з представників Франції, Бельгії, Польщі та католицької церкви, яка брала участь у зборі оливок. Під час нападу постраждав французький мер Бернар Боду.
Попри міжнародне засудження, насильство триває. Місцеві фермери розповідають про регулярні напади озброєних груп і звинувачують ізраїльські сили безпеки у відсутності належного захисту.
Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу поставив під сумнів повідомлення про напади, назвавши їх частиною скоординованої кампанії з дискредитації країни. Хоча правоохоронці затримали окремих підозрюваних, нападників рідко притягують до відповідальності.
Ізраїльські поселенці напали на палестинців на Західному березі: спалили оливкові дерева та поранили журналіста17.10.26, 00:55 • 4863 перегляди