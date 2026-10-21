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США та країни Європи закликали Ізраїль зупинити насильство поселенців на Західному березі, яке стрімко наростає

Київ • УНН

 • 2414 перегляди

За жовтень на Західному березі зафіксували майже 200 нападів поселенців. Серед постраждалих — журналістка США та французький мер.

США та країни Європи закликали Ізраїль зупинити насильство поселенців на Західному березі, яке стрімко наростає

США, Франція, Бельгія та Польща закликали Ізраїль припинити напади поселенців на окупованому Західному березі річки Йордан. Насильство в регіоні досягло рекордного рівня, а серед постраждалих опинилися не лише палестинці, а й іноземні журналісти та європейські посадовці. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

Лише протягом жовтня зафіксували майже 200 нападів. Поселенці атакують палестинських фермерів під час збору оливок, підпалюють автомобілі, нищать дерева та пошкоджують житлові будинки.

Минулого тижня близько 50 чоловіків у масках жорстоко побили американську фотожурналістку The Washington Post Хайді Левін. Вона отримала переломи ребер, хребців і пальця, а нападники викрали її обладнання.

Міжнародні заклики поки не зупинили нападів

Наступного дня поселенці атакували делегацію з представників Франції, Бельгії, Польщі та католицької церкви, яка брала участь у зборі оливок. Під час нападу постраждав французький мер Бернар Боду.

Попри міжнародне засудження, насильство триває. Місцеві фермери розповідають про регулярні напади озброєних груп і звинувачують ізраїльські сили безпеки у відсутності належного захисту.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу поставив під сумнів повідомлення про напади, назвавши їх частиною скоординованої кампанії з дискредитації країни. Хоча правоохоронці затримали окремих підозрюваних, нападників рідко притягують до відповідальності.

Ізраїльські поселенці напали на палестинців на Західному березі: спалили оливкові дерева та поранили журналіста17.10.26, 00:55 • 4863 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоПолітикаСвіт
Ізраїль
The Washington Post
Франція
Бельгія
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Польща