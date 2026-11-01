У Швеції затримали російський суховантаж через підозри у шпигунстві, але вже за добу відпустили

Шведська влада затримала суховантаж поблизу острова Готланд у Балтійському морі через підозри у можливих зв'язках із російською розвідкою. Однак уже вранці 1 листопада судну дозволили продовжити рух. Про це повідомляє шведський телеканал TV4, пише УНН.

Деталі

За інформацією журналістів, компанія-власник суховантажу має представництво в російському калінінграді. Весь екіпаж судна складається з громадян росії, яких набрали саме там.

Шведські правоохоронці перевіряли можливу причетність судна до діяльності російських спецслужб. Зокрема, увагу привернули інші кораблі цієї ж компанії, які раніше згадувалися в розслідуваннях щодо появи невідомих безпілотників над європейськими країнами.

Судна могли використовувати для запуску безпілотників

За однією з версій, окремі судна компанії могли слугувати плавучими платформами для запуску дронів поблизу європейських держав.

Водночас підтверджених доказів використання саме затриманого суховантажу для таких операцій наразі немає.

Після проведеної перевірки шведська влада дозволила судну залишити район Готланда та продовжити маршрут.

Причини рішення про звільнення суховантажу та результати перевірки детально не розкриваються.

У Швеції затримали засудженого в Україні ексдепутата Святаша