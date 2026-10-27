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У Швеції затримали засудженого в Україні ексдепутата Святаша

Київ • УНН

 • 1556 перегляди

Дмитра Святаша затримали в аеропорту Арланда та помістили під варту міграційної служби. Він оскаржує можливу екстрадицію в Україну.

У Швеції затримали засудженого в Україні ексдепутата Святаша

Шведська поліція затримала колишнього народного депутата України Дмитра Святаша, заочно засудженого в Україні до 12 років ув'язнення. Про це повідомляє Expressen, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання наразі Святаш перебуває під вартою в центрі тимчасового утримання Управління у справах міграції в Мьорсте.

Він прибув до Швеції минулого тижня і приземлився в аеропорту Арланда у четвер.

За словами його адвоката Марка Сафаряна, Святаш приїхав відвідати концерт Стіві Вандера у Стокгольмі.

Під час паспортного контролю Дмитра Святша затримала прикордонна поліція та заборонила йому в’їзд.

Дмитро Святаш має як російське, так і українське громадянство, але, як повідомляється, на прикордонному контролі він показав український паспорт.

За словами адвоката, офіційною причиною заборони на в’їзд є рішення Польщі про заборону повторного в’їзду, яке, як стверджується, було внесено до спільної бази даних країн Шенгенської зони.

Однак Сафарян вважає, що це має політичне підґрунтя. Адвокат також назвав свого клієнта "одним із найбільш розшукуваних в Україні".

У апеляційній скарзі адвокат зазначає, що Дмитро Святaш виступає проти своєї екстрадиції до України.

Екснардепа Святаша заочно засудили до 12 років10.06.24, 11:31 • 23780 переглядiв

Ольга Розгон

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