В Швеции задержали осуждённого в Украине экс-депутата Святаша
Киев • УНН
Дмитрия Святаша задержали в аэропорту Арланда и поместили под стражу миграционной службы. Он обжалует возможную экстрадицию в Украину.
Шведская полиция задержала бывшего народного депутата Украины Дмитрия Святаша, заочно осуждённого в Украине к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает Expressen, пишет УНН.
Подробности
Как отмечает издание, в настоящее время Святаш находится под стражей в центре временного содержания Управления по делам миграции в Мёрсте.
Он прибыл в Швецию на прошлой неделе и приземлился в аэропорту Арланда в четверг.
По словам его адвоката Марка Сафаряна, Святаш приехал посетить концерт Стиви Уандера в Стокгольме.
Во время паспортного контроля Дмитрия Святаша задержала пограничная полиция и запретила ему въезд.
Дмитрий Святаш имеет как российское, так и украинское гражданство, однако, как сообщается, на пограничном контроле он предъявил украинский паспорт.
По словам адвоката, официальной причиной запрета на въезд является решение Польши о запрете повторного въезда, которое, как утверждается, было внесено в общую базу данных стран Шенгенской зоны.
Однако Сафарян считает, что это имеет политическую подоплёку. Адвокат также назвал своего клиента "одним из самых разыскиваемых в Украине".
В апелляционной жалобе адвокат отмечает, что Дмитрий Святаш выступает против своей экстрадиции в Украину.
Экс-нардепа Святаша заочно приговорили к 12 годам10.06.24, 11:31 • 23779 просмотров