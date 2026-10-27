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В Швеции задержали осуждённого в Украине экс-депутата Святаша

Киев • УНН

 • 1212 просмотра

Дмитрия Святаша задержали в аэропорту Арланда и поместили под стражу миграционной службы. Он обжалует возможную экстрадицию в Украину.

В Швеции задержали осуждённого в Украине экс-депутата Святаша

Шведская полиция задержала бывшего народного депутата Украины Дмитрия Святаша, заочно осуждённого в Украине к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает Expressen, пишет УНН.

Подробности

Как отмечает издание, в настоящее время Святаш находится под стражей в центре временного содержания Управления по делам миграции в Мёрсте.

Он прибыл в Швецию на прошлой неделе и приземлился в аэропорту Арланда в четверг.

По словам его адвоката Марка Сафаряна, Святаш приехал посетить концерт Стиви Уандера в Стокгольме.

Во время паспортного контроля Дмитрия Святаша задержала пограничная полиция и запретила ему въезд.

Дмитрий Святаш имеет как российское, так и украинское гражданство, однако, как сообщается, на пограничном контроле он предъявил украинский паспорт.

По словам адвоката, официальной причиной запрета на въезд является решение Польши о запрете повторного въезда, которое, как утверждается, было внесено в общую базу данных стран Шенгенской зоны.

Однако Сафарян считает, что это имеет политическую подоплёку. Адвокат также назвал своего клиента "одним из самых разыскиваемых в Украине".

В апелляционной жалобе адвокат отмечает, что Дмитрий Святаш выступает против своей экстрадиции в Украину.

Экс-нардепа Святаша заочно приговорили к 12 годам10.06.24, 11:31 • 23779 просмотров

Ольга Розгон

Криминал и ЧПНовости Мира
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