Экс-нардепа Святаша заочно приговорили к 12 годам

К 12 годам лишения свободы заочно осужден нардеп IV-VIII созывов за оправдание вооруженной агрессии рф против Украины и мошенничество на сумму 2,2 млрд гривен, сообщила в понедельник пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Как сообщили УНН источники, речь идет о Дмитрии Святаше.

Детали

"Судом оглашен обвинительный приговор народному депутату Украины IV-VIII созывов, который с 2019 года находится в рф. Его признали виновным в публичных призывах с целью изменений границ территории Украины, изготовлении и распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии против Украины, а также в мошенничестве с последующей легализацией незаконно приобретенного имущества (ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Во время судебного разбирательства, как указано, прокурором доказано, что "бывший народный депутат в течение 2022 года разместил на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщения, в которых содержатся нарративы об отсутствии вооруженной агрессии против Украины". "Также политик писал о законности оккупации территории Украины и призвал жителей временно оккупированных территории соглашаться на коллаборационную деятельность и сотрудничество с банками российской федерации", - указали в прокуратуре.

При этом, как сообщили в прокуратуре, "в течение 2008-2014 годов обвиняемый, являясь бенефициаром группы предприятий, занимавшихся сборкой и продажей автомобилей из рф, прикрываясь финансовым кризисом 2008 года, умышленно организовал действия по невозврату ранее полученного кредита в одном из банковских учреждений на сумму более 50 млн долларов США". "В залог банку он передал около 200 объектов недвижимости и корпоративные права. Впоследствии, использовав заведомо поддельные документы, политик переоформил имущество на другие подконтрольные ему субъекты предпринимательства, освободив таким образом это имущество из под обременений", - отметили в ведомстве.

В результате чего компании, выкупившей долги банка, как указано, был нанесен ущерб на сумму 2,2 млрд грн.

"По совокупности доказательств стороны обвинения приговором Печерского районного суда города Киева экс-нардеп признан виновным в предъявленном обвинении и приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в прокуратуре.

Судебное разбирательство, как отмечается, происходило порядка in absentia в отсутствие обвиняемого, но с участием защитника по договору с обвиняемым. "Кроме того, учитывая совершение обвиняемым легализации незаконно приобретенных активов, судом также удовлетворено соответствующее ходатайство прокурора и к незаконно приобретенному имуществу и корпоративным правам применена процедура специальной конфискации в доход государства с удовлетворением гражданского иска потерпевшего", - указали в прокуратуре.

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