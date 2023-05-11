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Трем экс-нардепам от "Партии регионов" сообщили о подозрении: среди них Царев

Киев • УНН

 • 879652 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Трем бывшим нардепам от «Партии регионов» - Олегу Цареву, Дмитрию Святашу и Игорю Маркову - сооб в государственной измене. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Цитата

«Служба безопасности собрала новые доказательства вины бывших народных депутатов Олега Царева, Дмитрия Святаша и Игоря Маркова, которые способствовали россии в ведении агрессивной войны против Украины», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что сейчас они скрываются от правосудия на территории страны-агрессора.

«На основании новых доказательств следователи СБУ сообщили всем трем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)», - отмечается в сообщении.

По данным следствия, Олег Царев сотрудничал с руководством минобороны рф после начала полномасштабного вторжения.

«Установлено, что экс-нардеп «сливал» агрессору информацию о последствиях вражеских воздушных ударов по территории Украины. Именно он передал оккупантам подробные сведения о результатах ракетного обстрела Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Эту информацию Царев получил от еще одного «регионала» – Дмитрия Святаша», - информирует СБУ.

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Также сообщается, что, как установили следователи, после 24 февраля прошлого года Святаш активно выступал в поддержку страны-агрессора, за что кремль рассматривал его как потенциального гауляйтера Харьковской области.

В СБУ сообщают, что этот фигурант передавал захватчикам информацию о вооружении, времени и направлениях движения подразделений Сил обороны по территории региона. Разведданные предатель получал через свои «партийные» связи на территории Харьковской области.

«Еще один подозреваемый – бывший нардеп-регионал Игорь Марков – регулярно оправдывал вооруженную агрессию рф против нашего государства. Видео с его провокационными выступлениями неоднократно показывали в эфирах центральных российских телеканалов», - говорится в сообщении.

Следователи СБУ дополнительно квалифицировали преступные действия Маркова по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 436 (пропаганда войны);
  • ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).
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