Трьом екснардепам від "Партії регіонів" повідомили про підозру: серед них Царьов
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Трьом колишнім нардепам від «Партії регіонів» - Олегу Царьову, Дмитру Святашу та Ігорю Маркову - повідомлено про підозру у державній зраді. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.
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«Служба безпеки зібрала нові докази вини колишніх народних депутатів Олега Царьова, Дмитра Святаша та Ігоря Маркова, які сприяли росії у веденні агресивної війни проти України», - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що наразі вони переховуються від правосуддя на території країни-агресора.
«На підставі нових доказів слідчі СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)», - зазначається в повідомленні.
За даними слідства, Олег Царьов співпрацював з керівництвом міноборони рф після початку повномасштабного вторгнення.
«Встановлено, що екснардеп «зливав» агресору інформацію про наслідки ворожих повітряних ударів по території України. Саме він передав окупантам детальні відомості про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу. Цю інформацію Царьов отримав від ще одного «регіонала» – Дмитра Святаша»,- інформує СБУ.
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Також повідомляється, що, як встановили слідчі, після 24 лютого минулого року Святаш активно виступав на підтримку країни-агресора, за що кремль розглядав його як потенційного гауляйтера Харківщини.
У СБУ повідомляють, що цей фігурант передавав загарбникам інформацію про озброєння, час та напрямки руху підрозділів Сил оборони по території регіону. Розвіддані зрадник отримував через свої «партійні» зв’язки на території Харківської області.
«Ще один підозрюваний – колишній нардеп-регіонал Ігор Марков – регулярно виправдовував збройну агресію рф проти нашої держави. Відео з його провокаційними виступами неодноразово показували в ефірах центральних російських телеканалів», - йдеться в повідомленні.
Слідчі СБУ додатково кваліфікували злочинні дії Маркова за двома статтями Кримінального кодексу України:
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- ст. 436 (пропаганда війни);
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- ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
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