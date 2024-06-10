Екснардепа Святаша заочно засудили до 12 років
Київ • УНН
Колишній народний депутат України був заочно засуджений до 12 років тюремного ув'язнення за виправдання збройної агресії Росії проти України і шахрайство на суму 2,2 мільярда гривень.
До 12 років позбавлення волі заочно засуджено нардепа IV-VIII скликань за виправдовування збройної агресії рф проти України та шахрайство на суму 2,2 млрд гривень, повідомила у понеділок пресслужба Київської міської прокуратури, пише УНН.
Як повідомили УНН джерела, ідеться про Дмитра Святаша.
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"Судом оголошено обвинувальний вирок народному депутату України IV-VIII скликань, що з 2019 року перебуває у рф. Його визнали винним у публічних закликах з метою змін меж території України, виготовленні та поширенні матеріалів, у яких міститься виправдування збройної агресії проти України, а також у шахрайстві з подальшою легалізацією незаконно набутого майна (ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України)", - повідомили у прокуратурі.
Під час судового розгляду, як вказано, прокурором доведено, що "колишній народний депутат упродовж 2022 року розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук дописи, у яких містяться наративи про відсутність збройної агресії проти України". "Також політик писав про законність окупації території України та закликав мешканців тимчасово окупованих території погоджуватись на колабораційну діяльність та співпрацю із банками російської федерації", - вказали у прокуратурі.
При цьому, як повідомили у прокуратурі, "упродовж 2008-2014 років обвинувачений, будучи бенефіціаром групи підприємств, які займалися складанням та продажем автомобілів з рф, прикриваючись фінансовою кризою 2008 року, умисно організував дії з неповернення раніше отриманого кредиту в одній з банківських установ на суму понад 50 млн доларів США". "У заставу банку він передав близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права. Згодом, використавши завідомо підроблені документи, політик переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти підприємництва, звільнивши у такий спосіб це майно з під обтяжень", - зазначили у відомстві.
Внаслідок чого компанії, яка викупила борги банку, як вказано, було завдано шкоду на суму 2,2 млрд грн.
"За сукупністю доказів сторони обвинувачення вироком Печерського районного суду міста Києва екснардепа визнано винним у пред’явленому обвинуваченні та засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили у прокуратурі.
Судовий розгляд, як зазначається, відбувався порядку in absentia за відсутності обвинуваченого, але за участю захисника за договором з обвинуваченим. "Окрім того, враховуючи вчинення обвинуваченим легалізації незаконно набутих активів, судом також задоволено відповідне клопотання прокурора та до незаконно набутого майна та корпоративних прав застосовано процедуру спеціальної конфіскації у дохід держави із задоволенням цивільного позову потерпілого", - вказали у прокуратурі.
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