В Швеции задержали российское сухогрузное судно по подозрению в шпионаже, но уже через сутки отпустили

Шведские власти задержали сухогруз возле острова Готланд в Балтийском море из-за подозрений в возможных связях с российской разведкой. Однако уже утром 1 ноября судну разрешили продолжить движение. Об этом сообщает шведский телеканал TV4, пишет УНН.

Детали

По информации журналистов, компания — владелец сухогруза имеет представительство в российском Калининграде. Весь экипаж судна состоит из граждан России, которых набрали именно там.

Шведские правоохранители проверяли возможную причастность судна к деятельности российских спецслужб. В частности, внимание привлекли другие корабли этой же компании, которые ранее упоминались в расследованиях по поводу появления неизвестных беспилотников над европейскими странами.

Суда могли использовать для запуска беспилотников

По одной из версий, отдельные суда компании могли служить плавучими платформами для запуска дронов вблизи европейских государств.

В то же время подтвержденных доказательств использования именно задержанного сухогруза для таких операций пока нет.

После проведенной проверки шведские власти разрешили судну покинуть район Готланда и продолжить маршрут.

Причины решения об освобождении сухогруза и результаты проверки подробно не раскрываются.

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