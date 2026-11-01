В іспанському золотому скарбі знайшли артефакти з метеоритного заліза

Дослідники з’ясували, що два предмети зі скарбу Вільєни, знайденого в Іспанії у 1963 році, містять залізо метеоритного походження. Артефакти виготовили приблизно між 1400 і 1200 роками до нашої ери. Про це повідомляє видання "Future", передає УНН.

Деталі

За наявною інформацією, скарб виявили під час розкопок поблизу іспанського міста Вільєна під керівництвом місцевого археолога Хосе Марії Солера. Колекція зберігається в Археологічному музеї Вільєни та вважається одним із найважливіших доісторичних золотих скарбів Європи. У музейному каталозі зазначено 66 предметів. Більшість із них виготовлені із золота, також у колекції є вироби зі срібла, бурштину та заліза.

Хоча золоті посудини домінують у колекції, два темні металеві предмети спантеличили землекопів з того дня, коли робітники витягли їх із землі. Оригінальні польові журнали 1963 року описують важкий свинцевий метал, захований під тріснутою оксидною оболонкою. Дослідники датують їх створення періодом між 1400 і 1200 роками до нашої ери, що чітко вказує на пізній бронзовий вік. Один предмет утворює товстий браслет на зап'ястя, тоді як порожниста сфера, спочатку обгорнута тонкою золотою фольгою, ймовірно, закривала рукоятку меча або церемоніального скіпетра - пише видання.

Як встановили космічне походження металу

За наявною інформацією, через шість десятиліть після знахідки колишній музейний реставратор Сальвадор Ровіра-Льоренс разом із дослідниками Ігнасіо Монтеро Руїсом і Мартіною Ренці провів аналіз артефактів. Для цього з обох предметів відібрали невеликі зразки та дослідили їх за допомогою мас-спектрометрії. Аналіз виявив залізо-нікелевий сплав. Висока концентрація нікелю характерна для метеоритного заліза, тому дослідники дійшли висновку, що обидва предмети виготовили з металу космічного походження.

Водночас результати поки вважають попередніми. Через сильну корозію поверхні хімічний склад металу міг змінитися. Для підтвердження висновків науковці планують провести додаткові дослідження.

Майбутні неінвазивні тести, включаючи портативне рентгенівське сканування, допоможуть підтвердити аналіз, не пошкоджуючи делікатні артефакти. Якщо результати будуть повністю підтверджені, то ці предмети стануть найстарішими відомими метеоритними залізними артефактами, коли-небудь знайденими на Піренейському півострові - йдеться у публікації.

Чому знахідка важлива

Артефакти датують пізньою бронзовою добою - періодом, коли виплавка заліза із земної руди ще не поширилася в Західній Європі. Тому метеоритне залізо було рідкісним матеріалом, який цінували нарівні із золотом і сріблом.

"Оскільки метеоритне залізо падало прямо з неба, ранні ремісники ставилися до цього рідкісного матеріалу як до дорогоцінного металу, надаючи йому рівний статус із золотом та сріблом. Подібні артефакти з метеоритного заліза цієї епохи існують по всьому східномуСередземномор'ю, зокрема відомий церемоніальний кинджал, похований поруч із царем Тутанхамоном . Дослідники підозрюють, що предмети з Вільєни потрапляли до Іспанії з цих східних центрів далекими торговельними шляхами, оскільки немає жодних доказів того, що місцеві металурги в доісторичній Іспанії вміли самостійно обробляти метеоритне залізо", – йдеться у статті.

Середземномор'ю, зокрема відомий церемоніальний кинджал, похований поруч із царем Тутанхамоном . Дослідники підозрюють, що предмети з Вільєни потрапляли до Іспанії з цих східних центрів далекими торговельними шляхами, оскільки немає жодних доказів того, що місцеві металурги в доісторичній Іспанії вміли самостійно обробляти метеоритне залізо", – йдеться у статті.

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