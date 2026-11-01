В испанском золотом кладе нашли артефакты из метеоритного железа

Исследователи выяснили, что два предмета из клада Вильены, найденного в Испании в 1963 году, содержат железо метеоритного происхождения. Артефакты изготовили примерно между 1400 и 1200 годами до нашей эры. Об этом сообщает издание "Future", передает УНН.

Детали

Согласно имеющейся информации, клад обнаружили во время раскопок вблизи испанского города Вильена под руководством местного археолога Хосе Марии Солера. Коллекция хранится в Археологическом музее Вильены и считается одним из важнейших доисторических золотых кладов Европы. В музейном каталоге указано 66 предметов. Большинство из них изготовлены из золота, также в коллекции есть изделия из серебра, янтаря и железа.

Хотя золотые сосуды доминируют в коллекции, два темных металлических предмета озадачили землекопов с того дня, когда рабочие извлекли их из земли. Оригинальные полевые журналы 1963 года описывают тяжелый свинцовый металл, скрытый под потрескавшейся оксидной оболочкой. Исследователи датируют их создание периодом между 1400 и 1200 годами до нашей эры, что четко указывает на поздний бронзовый век. Один предмет представляет собой толстый браслет на запястье, тогда как полая сфера, первоначально обернутая тонкой золотой фольгой, вероятно, закрывала рукоятку меча или церемониального скипетра - пишет издание.

Как установили космическое происхождение металла

Согласно имеющейся информации, через шесть десятилетий после находки бывший музейный реставратор Сальвадор Ровира-Льоренс вместе с исследователями Игнасио Монтеро Руисом и Мартиной Ренци провел анализ артефактов. Для этого из обоих предметов отобрали небольшие образцы и исследовали их с помощью масс-спектрометрии. Анализ выявил железо-никелевый сплав. Высокая концентрация никеля характерна для метеоритного железа, поэтому исследователи пришли к выводу, что оба предмета изготовили из металла космического происхождения.

В то же время результаты пока считают предварительными. Из-за сильной коррозии поверхности химический состав металла мог измениться. Для подтверждения выводов ученые планируют провести дополнительные исследования.

Будущие неинвазивные тесты, включая портативное рентгеновское сканирование, помогут подтвердить анализ, не повреждая хрупкие артефакты. Если результаты будут полностью подтверждены, эти предметы станут древнейшими из известных метеоритных железных артефактов, когда-либо найденных на Пиренейском полуострове - говорится в публикации.

Почему находка важна

Артефакты датируют поздним бронзовым веком — периодом, когда выплавка железа из земной руды еще не распространилась в Западной Европе. Поэтому метеоритное железо было редким материалом, который ценили наравне с золотом и серебром.

"Поскольку метеоритное железо падало прямо с неба, ранние ремесленники относились к этому редкому материалу как к драгоценному металлу, придавая ему равный статус с золотом и серебром. Подобные артефакты из метеоритного железа этой эпохи существуют по всему восточному Средиземноморью, в частности известен церемониальный кинжал, захороненный рядом с царем Тутанхамоном . Исследователи подозревают, что предметы из Вильены попадали в Испанию из этих восточных центров по дальним торговым путям, поскольку нет никаких доказательств того, что местные металлурги в доисторической Испании умели самостоятельно обрабатывать метеоритное железо", – говорится в статье.

Средиземноморью, в частности известен церемониальный кинжал, захороненный рядом с царем Тутанхамоном . Исследователи подозревают, что предметы из Вильены попадали в Испанию из этих восточных центров по дальним торговым путям, поскольку нет никаких доказательств того, что местные металлурги в доисторической Испании умели самостоятельно обрабатывать метеоритное железо", – говорится в статье.

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