Государству вернули 892 уникальных археологических артефакта, которые незаконно хранились у частного лица

Через суд в государственную собственность вернули 892 уникальных археологических артефакта периода от VIII века до нашей эры до эпохи Киевской Руси, которые незаконно хранились у частного лица в Сумской области. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По иску Офиса Генерального прокурора Путивльский районный суд Сумской области признал право государственной собственности на 892 предмета археологии и культурные ценности, имеющие исключительное историческое, научное и культурное значение для Украины — говорится в сообщении.

Артефакты находились у частного лица и не были добровольно переданы государству. Среди них — элементы вооружения, нумизматические находки, предметы бытового и культового назначения: наконечники стрел, уникальные монеты разных исторических эпох, фибулы, крестики, перстни, подвески и другие памятники материальной культуры.

Коллекция охватывает период от раннего железного века до эпохи Киевской Руси — от VIII века до н. э. до XIII века н. э. и относится к разным историко-культурным этапам, в частности раннесредневековому и древнерусскому периодам.

Учитывая археологическое происхождение и особую историко-культурную ценность, эти предметы являются государственной собственностью и находятся под охраной государства. Их хранение у физического лица создавало риски повреждения или безвозвратной утраты, а также осложняло проведение научных исследований и культурно-образовательной работы — добавили в Генпрокуратуре.

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