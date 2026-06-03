Государству вернули 892 уникальных археологических артефакта, которые незаконно хранились у частного лица

$44.340.0451.660.06
ukenru
Эксклюзив
07:12 • 9928 просмотра
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
06:48 • 8968 просмотра
Нефтяной терминал в Петербурге, база Кронштадт и не только - Зеленский подтвердил результаты "дальнобойных санкций"Video
2 июня, 18:57 • 27865 просмотра
США хотят как можно скорее вернуть санкции против российской нефти — Рубио
2 июня, 15:57 • 90110 просмотра
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto
Эксклюзив
2 июня, 13:27 • 54709 просмотра
Черные облака дыма после российских атак: чем они угрожают людям и кто больше всего в зоне риска
2 июня, 12:14 • 57308 просмотра
Украина на пути к началу официальных переговоров о членстве в ЕС уже в июне, Венгрия сигнализирует о готовности - Politico
Эксклюзив
2 июня, 12:02 • 55149 просмотра
Безосновательные ультиматумы - почему на фоне больших проблем кремль снова требует выхода ВСУ с "новых территорий рф"
Эксклюзив
2 июня, 10:28 • 39546 просмотра
В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армииPhoto
2 июня, 07:57 • 41735 просмотра
США ведут переговоры о расширении "ядерного зонтика" в Европе - FT
2 июня, 05:30 • 100433 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2.7м/с
68%
750мм
Популярные новости
США ввели санкции против крупнейшей криптобиржи Ирана из-за связей с КСИР3 июня, 00:38 • 10705 просмотра
В тамбовской области рф после атаки дронов загорелся завод, связанный с производством ракетных системVideo3 июня, 01:16 • 32051 просмотра
В Нью-Йорке расследуют загадочные ночные вылазки людей в канализациюVideo03:52 • 5342 просмотра
Дуда прокомментировал возможное лишение Зеленского высшей награды Польши04:27 • 23809 просмотра
Иран запустил ракеты по странам Залива, США нанесли удар по военному объекту на острове Кешм04:44 • 20146 просмотра
публикации
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
Эксклюзив
07:12 • 9934 просмотра
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto2 июня, 15:57 • 90114 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит2 июня, 05:30 • 100434 просмотра
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 95777 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 93642 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Марк Рютте
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Иран
Израиль
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 54205 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 62111 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 96542 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 90333 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 110227 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Золото
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат

Государству вернули 892 уникальных археологических артефакта, которые незаконно хранились у частного лица

Киев • УНН

 • 880 просмотра

Суд вернул государству 892 артефакта, незаконно хранившихся в Сумской области. Коллекция охватывает период с VIII века до нашей эры по XIII век.

Государству вернули 892 уникальных археологических артефакта, которые незаконно хранились у частного лица

Через суд в государственную собственность вернули 892 уникальных археологических артефакта периода от VIII века до нашей эры до эпохи Киевской Руси, которые незаконно хранились у частного лица в Сумской области. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По иску Офиса Генерального прокурора Путивльский районный суд Сумской области признал право государственной собственности на 892 предмета археологии и культурные ценности, имеющие исключительное историческое, научное и культурное значение для Украины

— говорится в сообщении.

Артефакты находились у частного лица и не были добровольно переданы государству. Среди них — элементы вооружения, нумизматические находки, предметы бытового и культового назначения: наконечники стрел, уникальные монеты разных исторических эпох, фибулы, крестики, перстни, подвески и другие памятники материальной культуры.

Коллекция охватывает период от раннего железного века до эпохи Киевской Руси — от VIII века до н. э. до XIII века н. э. и относится к разным историко-культурным этапам, в частности раннесредневековому и древнерусскому периодам.

Учитывая археологическое происхождение и особую историко-культурную ценность, эти предметы являются государственной собственностью и находятся под охраной государства. Их хранение у физического лица создавало риски повреждения или безвозвратной утраты, а также осложняло проведение научных исследований и культурно-образовательной работы

— добавили в Генпрокуратуре.

Минюст представил уникальную грамоту XIV века, опровергающую кремлевские мифы о Королевстве Русь27.05.26, 12:23 • 3983 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКультура
Законы
Сумская область
Генеральный прокурор Украины
Украина