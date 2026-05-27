Минюст представил уникальную грамоту XIV века, опровергающую кремлевские мифы о Королевстве Русь
Киев • УНН
Минюст показал грамоту 1372 года о статусе Королевства Русь. Документ подтверждает европейские связи Украины и опровергает исторические мифы кремля.
Минюст презентовал уникальную грамоту XIV века, подтверждающую европейские связи Королевства Русь и использование этого названия в латиноязычных источниках того времени. Документ рассматривают как важное историческое свидетельство, опровергающее кремлевские мифы относительно истории украинских земель, передает УНН.
История Украины хранится не только в летописях. Она запечатлена в документах, печатях и грамотах, которые веками подтверждают преемственность украинской государственной традиции и ее глубокие европейские корни
Один из таких уникальных документов презентовала Государственная архивная служба Украины. Это оригинальная грамота короля Людовика I Великого от 10 октября 1372 года, которая хранится в Центральном государственном историческом архиве Украины во Львове (Ф. 131, оп. 1, д. 7).
Документ написан на пергаменте на латинском языке и гарантирует купцам Руси право на свободное передвижение, торговлю и королевскую защиту на территории Венгерского и Польского королевств после уплаты пошлины.
Особую ценность грамота имеет и как историческое свидетельство. В латиноязычных источниках XIV века название "Королевство Русь" (Regnum Russiae) использовалось в отношении Галичины и наследия Галицко-Волынского государства.
Артефакт подтверждает: украинские земли были частью политического, экономического и правового пространства Центрально-Восточной Европы XIV века.
Грамота 1372 года также фиксирует использование названия "Русь" применительно к землям современной Украины.
Ознакомиться с цифровой копией документа можно в разделе "Уникальные документы Национального архивного фонда" на веб-портале Государственной архивной службы Украины.
