H3Operations, несмотря на сложный маршрут, оперативно перебросила вертолет Ми-8 из Южного Судана в Грецию для тушения пожаров

Украинская авиационная компания H3Operations успешно осуществила срочное перебазирование вертолета Ми-8МТВ-1 из Южного Судана в Грецию для тушения лесных пожаров и проведения аварийно-спасательных операций, пишет УНН.

В компании рассказали, что решение о переброске воздушного судна было принято после экстренного обращения греческой стороны для тушения масштабных пожаров в регионе.

Особую сложность этому перебазированию добавила ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке, где ряд воздушных маршрутов стал недоступен или попал в зоны повышенного риска. Нашим специалистам пришлось оперативно пересмотреть маршрут полета, согласовать новые разрешения и спланировать маршрут в обход опасных участков. Несмотря на эти вызовы, команда H3Operations выполнила задачу вовремя и обеспечила готовность вертолета к работе сразу по прибытии в Грецию - рассказал директор H3Operations Владислав Клипаченко в комментарии УНН.

В компании добавили, что маршрут из Джубы в Грецию предусматривал прохождение через несколько юрисдикций, согласование разрешительной документации и обеспечение непрерывной технической поддержки переброски. Поэтому подобные миссии являются дополнительным испытанием не только для летного состава, но и для всей операционной команды.

Каждое такое развертывание — это сложный логистический проект, в котором нет права на ошибку. Мы должны обеспечить не только быстрое прибытие воздушного судна к месту выполнения задачи, но и его полную готовность к работе с первого дня. Успешная переброска Ми-8 в Грецию показала профессионализм наших экипажей, инженеров и диспетчерских служб, а также — способность украинских авиакомпаний выполнять сложнейшие международные задачи в отдаленных локациях, при нестабильных маршрутах и в сжатые сроки — в соответствии с высочайшими стандартами безопасности - отметил Владислав Клипаченко.

В компании подчеркивают, что рост количества природных катастроф и экстремальных погодных явлений повышает спрос на быстрое авиационное реагирование. Именно поэтому способность оперативно перебрасывать авиационную технику между континентами и обеспечивать ее бесперебойную работу становится одним из ключевых критериев эффективности операторов на мировом рынке.

Развертывание Ми-8 в Греции стало очередным подтверждением того, что украинские авиационные компании остаются конкурентоспособными на международной арене и способны выполнять сверхсложные миссии в экстремальных условиях.

Компания H3Operations работает на международном рынке специализированных авиационных услуг и имеет значительный опыт реализации гуманитарных, транспортных и спасательных миссий в различных регионах мира, в частности в странах Африки. Флот компании состоит из вертолетов типа Ми-8/17, которые используются для перевозки грузов и персонала, выполнения гуманитарных программ, а также ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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