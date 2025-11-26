Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушении

Украинская авиакомпания XENA, единственный коммерческий оператор самолета-пожарного АН-32П в мире, установила рекорды эффективности в сезоне 2025 года, сообщает УНН. Компания достигла самых высоких показателей в истории использования самолета АН-32П в противопожарных операциях: по часам налета, количеству миссий, сбросов и общему объему доставленной воды.

По итогам пожарного сезона 2025 года XENA выполнила 450 миссий в Турции и Черногории, совершила 434 прицельных сброса и доставила 3 472 000 литров воды и ретарданта, сохранив нулевую аварийность.

Июль 2025 года стал историческим – именно в этом месяце украинской компанией XENA были установлены рекорды по всем ключевым показателям, что закрепило самолет АН-32П как один из самых эффективных пожарных самолетов.

В компании отмечают, что рекорды стали возможными благодаря усовершенствованным тактикам, быстрому перераспределению ресурсов, работе с передовых аэродромов и применению парных вылетов и высокой подготовке команды. Основатель XENA Роман Милешко подчеркнул вклад украинских экипажей в рекордные результаты.

Сезон 2025 года подтвердил, что украинская авиация способна устанавливать мировые стандарты эффективности и безопасности на самых требовательных международных рынках. Результаты нашей команды – это техническое совершенство АН-32П и исключительное мастерство украинских экипажей, которые ежедневно противостоят стихии. В 2026 году мы готовы масштабировать операции в Европе, сохраняя безопасность приоритетом номер один