Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушении
Киев • УНН
Украинская авиакомпания XENA, единственный коммерческий оператор самолета АН-32П, установила рекорды эффективности в сезоне 2025 года. Компания выполнила 450 миссий, совершила 434 сброса и доставила 3,472 млн литров воды, сохраняя нулевую аварийность.
Украинская авиакомпания XENA, единственный коммерческий оператор самолета-пожарного АН-32П в мире, установила рекорды эффективности в сезоне 2025 года, сообщает УНН. Компания достигла самых высоких показателей в истории использования самолета АН-32П в противопожарных операциях: по часам налета, количеству миссий, сбросов и общему объему доставленной воды.
По итогам пожарного сезона 2025 года XENA выполнила 450 миссий в Турции и Черногории, совершила 434 прицельных сброса и доставила 3 472 000 литров воды и ретарданта, сохранив нулевую аварийность.
Июль 2025 года стал историческим – именно в этом месяце украинской компанией XENA были установлены рекорды по всем ключевым показателям, что закрепило самолет АН-32П как один из самых эффективных пожарных самолетов.
В компании отмечают, что рекорды стали возможными благодаря усовершенствованным тактикам, быстрому перераспределению ресурсов, работе с передовых аэродромов и применению парных вылетов и высокой подготовке команды. Основатель XENA Роман Милешко подчеркнул вклад украинских экипажей в рекордные результаты.
Сезон 2025 года подтвердил, что украинская авиация способна устанавливать мировые стандарты эффективности и безопасности на самых требовательных международных рынках. Результаты нашей команды – это техническое совершенство АН-32П и исключительное мастерство украинских экипажей, которые ежедневно противостоят стихии. В 2026 году мы готовы масштабировать операции в Европе, сохраняя безопасность приоритетом номер один
Фото: Стюарт Маршалл
Международное признание работы XENA
Правительства Турции и Черногории высоко оценили работу украинской авиакомпании. Министерство внутренних дел Черногории подчеркнуло профессионализм экипажей и соответствие самым высоким стандартам безопасности. А в Турции начальник управления лесного хозяйства провинции Мугла Мустафа Юлькюдюр посетил очередную базу XENA в Даламане и лично поблагодарил команду.
Экипаж компании XENA показал высочайшую операционную мобильность, работая с 14 турецких аэропортов, включая Даламан, Бурсу, Кастамону, Измир, Денизли и Чанаккале. А в конце лета экипаж менее чем за сутки развернулся в Черногории и в кратчайшие сроки выполнил 10 пожарных миссий.
Готовность XENA к 2026 году
XENA входит в новый сезон с чистой операционной базой и планами масштабировать свое присутствие в Европе. Компания заявляет о намерении увеличить географию контрактов и сохранить ключевые принципы – дисциплину, высокую производительность, безопасность и качество услуг.