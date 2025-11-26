$42.400.03
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушении
Сможет ли Украина продолжать воевать без американского оружия? В Politico ответили
27 ноября в Украине прогнозируют резкий контраст температур: какую погоду ожидать
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушении

Киев • УНН

 • 660 просмотра

Украинская авиакомпания XENA, единственный коммерческий оператор самолета АН-32П, установила рекорды эффективности в сезоне 2025 года. Компания выполнила 450 миссий, совершила 434 сброса и доставила 3,472 млн литров воды, сохраняя нулевую аварийность.

Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушении

Украинская авиакомпания XENA, единственный коммерческий оператор самолета-пожарного АН-32П в мире, установила рекорды эффективности в сезоне 2025 года, сообщает УНН. Компания достигла самых высоких показателей в истории использования самолета АН-32П в противопожарных операциях: по часам налета, количеству миссий, сбросов и общему объему доставленной воды.

По итогам пожарного сезона 2025 года XENA выполнила 450 миссий в Турции и Черногории, совершила 434 прицельных сброса и доставила 3 472 000 литров воды и ретарданта, сохранив нулевую аварийность. 

Июль 2025 года стал историческим – именно в этом месяце украинской компанией XENA были установлены рекорды по всем ключевым показателям, что закрепило самолет АН-32П как один из самых эффективных пожарных самолетов.

В компании отмечают, что рекорды стали возможными благодаря усовершенствованным тактикам, быстрому перераспределению ресурсов, работе с передовых аэродромов и применению парных вылетов и высокой подготовке команды. Основатель XENA Роман Милешко подчеркнул вклад украинских экипажей в рекордные результаты. 

Сезон 2025 года подтвердил, что украинская авиация способна устанавливать мировые стандарты эффективности и безопасности на самых требовательных международных рынках. Результаты нашей команды – это техническое совершенство АН-32П и исключительное мастерство украинских экипажей, которые ежедневно противостоят стихии. В 2026 году мы готовы масштабировать операции в Европе, сохраняя безопасность приоритетом номер один 

– отметил Роман Милешко.

Фото: Стюарт Маршалл

Международное признание работы XENA

Правительства Турции и Черногории высоко оценили работу украинской авиакомпании. Министерство внутренних дел Черногории подчеркнуло профессионализм экипажей и соответствие самым высоким стандартам безопасности. А в Турции начальник управления лесного хозяйства провинции Мугла Мустафа Юлькюдюр посетил очередную базу XENA в Даламане и лично поблагодарил команду. 

Экипаж компании XENA показал высочайшую операционную мобильность, работая с 14 турецких аэропортов, включая Даламан, Бурсу, Кастамону, Измир, Денизли и Чанаккале. А в конце лета экипаж менее чем за сутки развернулся в Черногории и в кратчайшие сроки выполнил 10 пожарных миссий.

Готовность XENA к 2026 году

XENA входит в новый сезон с чистой операционной базой и планами масштабировать свое присутствие в Европе. Компания заявляет о намерении увеличить географию контрактов и сохранить ключевые принципы – дисциплину, высокую производительность, безопасность и качество услуг.

Лилия Подоляк

