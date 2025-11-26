$42.400.03
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінні
Чи зможе Україна продовжувати воювати без американської зброї? У Politico відповіли
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінні

Київ • УНН

 1688 перегляди

Українська авіакомпанія XENA, єдиний комерційний оператор літака АН-32П, встановила рекорди ефективності у сезоні 2025 року. Компанія виконала 450 місій, здійснила 434 скиди та доставила 3,472 млн літрів води, зберігаючи нульову аварійність.

Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінні

Українська авіакомпанія XENA, єдиний комерційний оператор літака-пожежника АН-32П у світі, встановила рекорди ефективності в сезоні 2025 року, повідомляє УНН. Компанія досягла найвищих показників у історії використання літака АН-32П у протипожежних операціях: за годинами нальоту, кількістю місій, скидів та загальним обʼємом доставленої води.

За підсумками пожежного сезону 2025 року XENA виконала 450 місій у Туреччині та Чорногорії, здійснила 434 прицільні скиди та доставила 3 472 000 літрів води та ретарданту, зберігши нульову аварійність. 

Липень 2025 року став історичним – саме цього місяця українською компанією XENA було встановлено рекорди за всіма ключовими показниками, що закріпило літак АН-32П як один із найефективніших пожежних літаків.

У компанії зазначають, що рекорди стали можливими завдяки вдосконаленим тактикам, швидкому перерозподілу ресурсів, роботі з передових аеродромів і застосуванню парних вильотів та високій підготовці команди. Засновник XENA Роман Мілешко підкреслив внесок українських екіпажів у рекордні результати. 

Сезон 2025 року підтвердив, що українська авіація здатна встановлювати світові стандарти ефективності й безпеки на найвимогливіших міжнародних ринках. Результати нашої команди – це технічна досконалість АН-32П та виняткова майстерність українських екіпажів, які щодня протистоять стихії. У 2026 році ми готові масштабувати операції в Європі, зберігаючи безпеку пріоритетом номер один 

– зазначив Роман Мілешко.

Фото: Стюарт Маршалл

Міжнародне визнання роботи XENA

Уряди Туреччини та Чорногорії високо оцінили роботу української авіакомпанії. Міністерство внутрішніх справ Чорногорії підкреслило професіоналізм екіпажів та відповідність найвищим стандартам безпеки. А у Туреччині начальник управління лісового господарства провінції Мугла Мустафа Юлькюдюр відвідав чергову базу XENA в Даламані та особисто подякував команді. 

Екіпаж компанії XENA показав найвищу операційну мобільність, працюючи з 14 турецьких аеропортів, включно з Даламаном, Бурсою, Кастамону, Ізміром, Денізлі та Чанаккале. А наприкінці літа екіпаж менше ніж за добу розгорнувся у Чорногорії та в найкоротші терміни виконав 10 пожежних місій.

Готовність XENA до 2026 року

XENA входить у новий сезон із чистою операційною базою та планами масштабувати свою присутність у Європі. Компанія заявляє про намір збільшити географію контрактів та зберегти ключові принципи – дисципліну, високу продуктивність, безпеку та якість послуг.

Лілія Подоляк

СуспільствоТехнологіїПублікації
Техніка
Ан-32П
Чорногорія
Європа
Туреччина