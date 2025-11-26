Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінні

Українська авіакомпанія XENA, єдиний комерційний оператор літака-пожежника АН-32П у світі, встановила рекорди ефективності в сезоні 2025 року, повідомляє УНН. Компанія досягла найвищих показників у історії використання літака АН-32П у протипожежних операціях: за годинами нальоту, кількістю місій, скидів та загальним обʼємом доставленої води.

За підсумками пожежного сезону 2025 року XENA виконала 450 місій у Туреччині та Чорногорії, здійснила 434 прицільні скиди та доставила 3 472 000 літрів води та ретарданту, зберігши нульову аварійність.

Липень 2025 року став історичним – саме цього місяця українською компанією XENA було встановлено рекорди за всіма ключовими показниками, що закріпило літак АН-32П як один із найефективніших пожежних літаків.

У компанії зазначають, що рекорди стали можливими завдяки вдосконаленим тактикам, швидкому перерозподілу ресурсів, роботі з передових аеродромів і застосуванню парних вильотів та високій підготовці команди. Засновник XENA Роман Мілешко підкреслив внесок українських екіпажів у рекордні результати.

Сезон 2025 року підтвердив, що українська авіація здатна встановлювати світові стандарти ефективності й безпеки на найвимогливіших міжнародних ринках. Результати нашої команди – це технічна досконалість АН-32П та виняткова майстерність українських екіпажів, які щодня протистоять стихії. У 2026 році ми готові масштабувати операції в Європі, зберігаючи безпеку пріоритетом номер один