14-летняя девочка забеременела от отчима - в Винницкой области мужчину будут судить за изнасилование
Киев • УНН
В Хмельницком районе 45-летний отчим четыре раза изнасиловал 14-летнюю девушку. Потерпевшая забеременела, обвиняемому грозит до 12 лет тюрьмы.
В Хмельницком районе Винницкой области в суд передали дело 45-летнего мужчины, которого обвиняют в изнасиловании 14-летней падчерицы. Ему грозит до 12 лет заключения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту изнасилования 14-летней девушки ее отчимом (ч. 3 ст. 152 УК Украины)
Речь идет о семье из Хмельницкого района. Обвиняемый проживал одной семьей с гражданской женой и ее двумя детьми – дочерью и младшим сыном.
По данным следствия, в течение января – февраля 2024 года мужчина четыре раза насиловал падчерицу. Делал это утром, когда женщина уходила на работу, а младший ребенок спал.
Мужчина применял к потерпевшей психологическое давление. Например, угрожал выгнать из дома или создать невыносимые условия жизни для семьи. Поэтому девушка некоторое время молчала, пока в марте не поняла, что беременна.
Дочь рассказала обо всем матери, которая сразу же обратилась к правоохранителям и медикам. Подозреваемый был задержан и взят под стражу, где он сейчас и находится.
Девушке, при ее добровольном согласии и согласии матери, была проведена процедура искусственного прерывания беременности.
В настоящее время обвинительный акт, утвержденный руководителем Винницкой областной прокуратуры Олегом Ткаленко, передан в суд.
В Запорожской области будут судить отчима, который на протяжении 4 лет насиловал падчерицу27.05.26, 12:07 • 11386 просмотров