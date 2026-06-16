14-летняя девочка забеременела от отчима - в Винницкой области мужчину будут судить за изнасилование

В Хмельницком районе Винницкой области в суд передали дело 45-летнего мужчины, которого обвиняют в изнасиловании 14-летней падчерицы. Ему грозит до 12 лет заключения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту изнасилования 14-летней девушки ее отчимом (ч. 3 ст. 152 УК Украины) - говорится в сообщении.

Речь идет о семье из Хмельницкого района. Обвиняемый проживал одной семьей с гражданской женой и ее двумя детьми – дочерью и младшим сыном.

По данным следствия, в течение января – февраля 2024 года мужчина четыре раза насиловал падчерицу. Делал это утром, когда женщина уходила на работу, а младший ребенок спал.

Мужчина применял к потерпевшей психологическое давление. Например, угрожал выгнать из дома или создать невыносимые условия жизни для семьи. Поэтому девушка некоторое время молчала, пока в марте не поняла, что беременна.

Дочь рассказала обо всем матери, которая сразу же обратилась к правоохранителям и медикам. Подозреваемый был задержан и взят под стражу, где он сейчас и находится.

Девушке, при ее добровольном согласии и согласии матери, была проведена процедура искусственного прерывания беременности.

В настоящее время обвинительный акт, утвержденный руководителем Винницкой областной прокуратуры Олегом Ткаленко, передан в суд.

В Запорожской области будут судить отчима, который на протяжении 4 лет насиловал падчерицу