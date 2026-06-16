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рф ударила по многоэтажке Краматорска - ранены четыре человека

Киев • УНН

 • 1326 просмотра

российские войска попали в многоэтажку в Краматорске, ранения получили четыре человека. Пострадавшим оказана помощь, начато расследование.

рф ударила по многоэтажке Краматорска - ранены четыре человека
Фото: Донецкая областная прокуратура

Во вторник, 16 июня, российские войска обстреляли Краматорск Донецкой области. Они попали в многоэтажный и многоквартирный дом, среди местных жителей есть раненые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру и начальника Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко.

Детали

Сначала сообщалось о трех раненых, но позже цифра возросла до четырех. Телесные повреждения получили три женщины в возрасте 67, 72 и 74 лет, а также 51-летний мужчина.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушибленные раны и переломы. Им оказана необходимая медицинская помощь

- заявили в прокуратуре.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним

Утром 16 июня россияне атаковали Шостку в Сумской области. Были травмированы два человека, в том числе маленький ребенок.

Евгений Устименко

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