рф ударила по многоэтажке Краматорска - ранены четыре человека

Фото: Донецкая областная прокуратура

Во вторник, 16 июня, российские войска обстреляли Краматорск Донецкой области. Они попали в многоэтажный и многоквартирный дом, среди местных жителей есть раненые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру и начальника Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко.

Детали

Сначала сообщалось о трех раненых, но позже цифра возросла до четырех. Телесные повреждения получили три женщины в возрасте 67, 72 и 74 лет, а также 51-летний мужчина.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушибленные раны и переломы. Им оказана необходимая медицинская помощь - заявили в прокуратуре.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним

Утром 16 июня россияне атаковали Шостку в Сумской области. Были травмированы два человека, в том числе маленький ребенок.