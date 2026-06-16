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Зеленский назвал условия встречи с путиным и нейтральное место переговоров

Киев • УНН

 • 2602 просмотра

Украинский президент готов к встрече с путиным в нейтральной стране, но отвергает москву. Организовать переговоры при посредничестве США на данный момент крайне сложно.

Зеленский назвал условия встречи с путиным и нейтральное место переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что организовать новый раунд переговоров с россией при посредничестве США на данный момент крайне сложно. В то же время он подчеркнул, что Украина готова к встрече с владимиром путиным в нейтральной стране, но не в москве. Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами на полях саммита G7 в Эвиане, сообщает Le Monde, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос о возможном возобновлении переговорного процесса, глава государства отметил, что Украина стремилась использовать саммит G7 для продвижения дипломатических контактов.

Организовать такие переговоры очень сложно. Я хотел воспользоваться возможностью саммита G7 для встречи с владимиром путиным, но россия не разделяла такой позиции

- сказал Зеленский.

Президент также предположил, что москва могла не получить позитивных сигналов от Соединенных Штатов относительно возобновления переговорного процесса.

Я не уверен, что они получили позитивные сигналы от Соединенных Штатов

 - отметил он.

В то же время Зеленский в очередной раз отверг предложения российской стороны провести встречу в москве.

Мы не играем в эти игры

- подчеркнул президент Украины.

По его словам, переговоры между лидерами двух государств могли бы состояться на нейтральной площадке.

Это может быть Швейцария, Турция или одна из стран Ближнего Востока

- заявил Зеленский.

В то же время глава государства выразил сомнение в готовности кремля к реальному мирному урегулированию.

путин не хочет заканчивать войну

 - подытожил президент Украины.

Топливный коллапс в россии уже начался — удары по НПЗ бьют по армии, транспорту и карманам россиян - энергетический эксперт16.06.26, 14:56 • 7324 просмотра

Андрей Тимощенков

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