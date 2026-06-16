Зеленский назвал условия встречи с путиным и нейтральное место переговоров
Киев • УНН
Украинский президент готов к встрече с путиным в нейтральной стране, но отвергает москву. Организовать переговоры при посредничестве США на данный момент крайне сложно.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что организовать новый раунд переговоров с россией при посредничестве США на данный момент крайне сложно. В то же время он подчеркнул, что Украина готова к встрече с владимиром путиным в нейтральной стране, но не в москве. Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами на полях саммита G7 в Эвиане, сообщает Le Monde, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос о возможном возобновлении переговорного процесса, глава государства отметил, что Украина стремилась использовать саммит G7 для продвижения дипломатических контактов.
Организовать такие переговоры очень сложно. Я хотел воспользоваться возможностью саммита G7 для встречи с владимиром путиным, но россия не разделяла такой позиции
Президент также предположил, что москва могла не получить позитивных сигналов от Соединенных Штатов относительно возобновления переговорного процесса.
Я не уверен, что они получили позитивные сигналы от Соединенных Штатов
В то же время Зеленский в очередной раз отверг предложения российской стороны провести встречу в москве.
Мы не играем в эти игры
По его словам, переговоры между лидерами двух государств могли бы состояться на нейтральной площадке.
Это может быть Швейцария, Турция или одна из стран Ближнего Востока
В то же время глава государства выразил сомнение в готовности кремля к реальному мирному урегулированию.
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