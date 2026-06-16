Топливный коллапс в россии уже начался — удары по НПЗ бьют по армии, транспорту и карманам россиян - энергетический эксперт
Киев • УНН
Атаки на НПЗ вызвали дефицит топлива в россии и рост цен. Удары также бьют по логистике и производству компонентов для взрывчатки и армии.
Удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам постепенно формируют системный кризис топливного рынка рф. Дефицит бензина уже ощущается в отдельных регионах, цены стремительно растут, а проблемы затрагивают не только гражданский сектор, но и производство компонентов для военной промышленности. Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в интервью УНН объяснил, почему удары по НПЗ стали одним из самых болезненных инструментов давления на россию и способны ли они изменить ход войны.
Россияне еще не осознали последствий войны
Несмотря на ухудшение ситуации с топливом, не стоит ожидать быстрой перемены общественных настроений в россии. По мнению эксперта, значительная часть населения до сих пор живет обособленно от реальности войны.
По словам Закревского, пока что говорить о быстрой смене общественного сознания рано.
Я не уверен, что россияне начнут задумываться о завершении войны. Мы видим много примеров полной инфантильности. Вспомните видео из Татарстана, где женщина искренне удивлялась, почему исчез бензин. Люди годами старались не замечать того, что происходит в Украине. Эта оторванность от реальности быстро не исчезнет. Но война показывает одну простую вещь: пока россияне не начнут ощущать ее последствия на себе, изменений в их мышлении не будет
В то же время он признает, что первые признаки изменения настроений уже появляются.
Мы видим, что путин выбирает между войной и обеспечением потребностей гражданского населения именно войну. Из-за этого население начинает страдать. Уже есть определенный тренд на изменение общественного мнения. Насколько быстро он будет развиваться – сказать трудно, ведь это уже вопросы социологии и психологии
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Запаса прочности у российской нефтепереработки не оказалось
Эксперт подчеркивает, что удары по НПЗ показали важную вещь: резервных мощностей в россии практически нет.
Фактически россия перерабатывала около 280 миллионов тонн нефти в год. При этом примерно 50-60 миллионов тонн приходилось на экспортные заводы с небольшой глубиной переработки. Основной объем – около 220 миллионов тонн – обеспечивали крупные нефтеперерабатывающие заводы, в частности Московский, Омский, Рязанский, Нижегородский и другие
Особое внимание эксперт обращает на московский НПЗ, который стал одной из последних целей украинских ударов.
Московский завод входит в большое производственное кольцо вместе с Рязанским и Нижегородским НПЗ. Эти предприятия фактически обеспечивают топливом всю московскую агломерацию – как гражданскую, так и промышленную. Кроме того, Московский НПЗ был одним из ключевых производителей авиационного горючего. По разным оценкам, он обеспечивал до 80% потребностей региона в авиационном топливе
По его словам, удары по рязанскому заводу уже приводили к полной остановке его работы после масштабного пожара.
Бензин по 110 рублей и черный рынок по 250
Последствия ударов уже начинают ощущать обычные россияне.
Мы видим, что на заправках уже официально появляются цены по 105-110 рублей за литр. И даже по таким ценам топливо раскупается практически мгновенно. Это примерно те же цены, которые сейчас есть в Украине. Но есть одна принципиальная разница - в Украине в цену заложены налоги и акцизы, которые наполняют бюджет и работают на экономику страны. В россии же даже при таких ценах продолжает действовать система топливного демпфера, когда государство вынуждено фактически доплачивать за продажу горючего
При этом ситуация на нелегальном рынке выглядит еще хуже.
Продажа бензина по 250 рублей на черном рынке уже стала привычным явлением. Есть случаи, когда цена доходит до 300-400 рублей за литр. Для многих регионов это становится серьезной проблемой
Под угрозой транспорт и логистика
Закревский считает, что последствия топливного кризиса только начинают проявляться.
россия – огромная страна, и там логистика играет ключевую роль. Уже сейчас возникают трудности с работой транспорта. Мы видели сообщения от транспортных компаний о проблемах с обеспечением топливом. Если дефицит будет углубляться, это начнет бить по городскому транспорту, грузоперевозкам и всей системе обеспечения
По его мнению, остановить эти процессы быстро российские власти уже не смогут.
Эта история уже началась. И просто так вернуть все назад будет очень сложно
Удары по НПЗ бьют и по производству взрывчатки
Отдельно эксперт обратил внимание на то, что крупные российские НПЗ производят не только горючее.
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Такие предприятия, как московский или рязанский НПЗ, – это заводы глубокой переработки. Они выпускают не только бензин или дизель. Там производится большое количество химической продукции, необходимой для промышленности и оборонного сектора
Одним из примеров является толуол.
Толуол является важным сырьем для производства взрывчатых веществ. Через процесс нитрования из него получают тринитротолуол – известный как тротил. Поэтому удары по таким заводам влияют не только на топливный рынок, но и на возможности россии производить боеприпасы
Нефть дешевеет, но пока не критично для россии
После достижения договоренностей между США и Ираном цены на нефть начали снижаться, однако, по мнению Закревского, для большого оптимизма пока рано.
Да, определенное снижение цен будет. Но возвращение к уровню 45-50 долларов за баррель, который мы видели раньше, вряд ли произойдет. Причина проста – рынок уже законтрактован. В марте было заключено много средне- и долгосрочных контрактов на поставку нефти по ценам 60, 70 и даже 80 долларов за баррель. Именно они будут формировать рыночный ориентир в ближайшие годы
В то же время эксперт считает, что главная проблема для кремля заключается не только в цене на нефть.
Для россии опаснее другое – разрушение инфраструктуры экспорта и переработки. Именно поэтому удары по НПЗ остаются чрезвычайно эффективным инструментом экономического давления
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