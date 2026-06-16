Топливный коллапс в россии уже начался — удары по НПЗ бьют по армии, транспорту и карманам россиян - энергетический эксперт

Удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам постепенно формируют системный кризис топливного рынка рф. Дефицит бензина уже ощущается в отдельных регионах, цены стремительно растут, а проблемы затрагивают не только гражданский сектор, но и производство компонентов для военной промышленности. Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в интервью УНН объяснил, почему удары по НПЗ стали одним из самых болезненных инструментов давления на россию и способны ли они изменить ход войны.

Россияне еще не осознали последствий войны

Несмотря на ухудшение ситуации с топливом, не стоит ожидать быстрой перемены общественных настроений в россии. По мнению эксперта, значительная часть населения до сих пор живет обособленно от реальности войны.

По словам Закревского, пока что говорить о быстрой смене общественного сознания рано.

Я не уверен, что россияне начнут задумываться о завершении войны. Мы видим много примеров полной инфантильности. Вспомните видео из Татарстана, где женщина искренне удивлялась, почему исчез бензин. Люди годами старались не замечать того, что происходит в Украине. Эта оторванность от реальности быстро не исчезнет. Но война показывает одну простую вещь: пока россияне не начнут ощущать ее последствия на себе, изменений в их мышлении не будет - отметил эксперт.

В то же время он признает, что первые признаки изменения настроений уже появляются.

Мы видим, что путин выбирает между войной и обеспечением потребностей гражданского населения именно войну. Из-за этого население начинает страдать. Уже есть определенный тренд на изменение общественного мнения. Насколько быстро он будет развиваться – сказать трудно, ведь это уже вопросы социологии и психологии - добавил Закревский.

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Запаса прочности у российской нефтепереработки не оказалось

Эксперт подчеркивает, что удары по НПЗ показали важную вещь: резервных мощностей в россии практически нет.

Фактически россия перерабатывала около 280 миллионов тонн нефти в год. При этом примерно 50-60 миллионов тонн приходилось на экспортные заводы с небольшой глубиной переработки. Основной объем – около 220 миллионов тонн – обеспечивали крупные нефтеперерабатывающие заводы, в частности Московский, Омский, Рязанский, Нижегородский и другие - объяснил он.

Особое внимание эксперт обращает на московский НПЗ, который стал одной из последних целей украинских ударов.

Московский завод входит в большое производственное кольцо вместе с Рязанским и Нижегородским НПЗ. Эти предприятия фактически обеспечивают топливом всю московскую агломерацию – как гражданскую, так и промышленную. Кроме того, Московский НПЗ был одним из ключевых производителей авиационного горючего. По разным оценкам, он обеспечивал до 80% потребностей региона в авиационном топливе - отметил Закревский.

По его словам, удары по рязанскому заводу уже приводили к полной остановке его работы после масштабного пожара.

Бензин по 110 рублей и черный рынок по 250

Последствия ударов уже начинают ощущать обычные россияне.

Мы видим, что на заправках уже официально появляются цены по 105-110 рублей за литр. И даже по таким ценам топливо раскупается практически мгновенно. Это примерно те же цены, которые сейчас есть в Украине. Но есть одна принципиальная разница - в Украине в цену заложены налоги и акцизы, которые наполняют бюджет и работают на экономику страны. В россии же даже при таких ценах продолжает действовать система топливного демпфера, когда государство вынуждено фактически доплачивать за продажу горючего - объяснил эксперт.

При этом ситуация на нелегальном рынке выглядит еще хуже.

Продажа бензина по 250 рублей на черном рынке уже стала привычным явлением. Есть случаи, когда цена доходит до 300-400 рублей за литр. Для многих регионов это становится серьезной проблемой - отметил он.

Под угрозой транспорт и логистика

Закревский считает, что последствия топливного кризиса только начинают проявляться.

россия – огромная страна, и там логистика играет ключевую роль. Уже сейчас возникают трудности с работой транспорта. Мы видели сообщения от транспортных компаний о проблемах с обеспечением топливом. Если дефицит будет углубляться, это начнет бить по городскому транспорту, грузоперевозкам и всей системе обеспечения - сказал он.

По его мнению, остановить эти процессы быстро российские власти уже не смогут.

Эта история уже началась. И просто так вернуть все назад будет очень сложно - подчеркнул эксперт.

Удары по НПЗ бьют и по производству взрывчатки

Отдельно эксперт обратил внимание на то, что крупные российские НПЗ производят не только горючее.

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Такие предприятия, как московский или рязанский НПЗ, – это заводы глубокой переработки. Они выпускают не только бензин или дизель. Там производится большое количество химической продукции, необходимой для промышленности и оборонного сектора - объяснил Закревский.

Одним из примеров является толуол.

Толуол является важным сырьем для производства взрывчатых веществ. Через процесс нитрования из него получают тринитротолуол – известный как тротил. Поэтому удары по таким заводам влияют не только на топливный рынок, но и на возможности россии производить боеприпасы - отметил эксперт.

Нефть дешевеет, но пока не критично для россии

После достижения договоренностей между США и Ираном цены на нефть начали снижаться, однако, по мнению Закревского, для большого оптимизма пока рано.

Да, определенное снижение цен будет. Но возвращение к уровню 45-50 долларов за баррель, который мы видели раньше, вряд ли произойдет. Причина проста – рынок уже законтрактован. В марте было заключено много средне- и долгосрочных контрактов на поставку нефти по ценам 60, 70 и даже 80 долларов за баррель. Именно они будут формировать рыночный ориентир в ближайшие годы - объяснил он.

В то же время эксперт считает, что главная проблема для кремля заключается не только в цене на нефть.

Для россии опаснее другое – разрушение инфраструктуры экспорта и переработки. Именно поэтому удары по НПЗ остаются чрезвычайно эффективным инструментом экономического давления - подытожил Закревский.

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