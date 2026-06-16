Дроны FP-1 в небе над москвой: стали известны детали сегодняшних ударов по российским нефтяным объектам

В московской области и краснодарском крае рф зафиксированы атаки БПЛА на нефтяные объекты. Под ударом Полтавская нефтебаза и НПЗ в капотне на окраине москвы, пишет УНН.

Детали

По сообщению руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, на московском НПЗ горит ЭЛОУ АВТ-6 – технологическая установка первичной переработки нефти, от которой зависит способность завода работать.

"Сейчас стоит вопрос приостановки работы московского НПЗ или критической потери мощности", - сообщил Коваленко.

Он добавил, что московский НПЗ перерабатывает около 11 млн тонн нефти в год, обеспечивает около 40% потребностей москвы в бензине и 50% в дизеле.

Экономика рф теряет миллиарды долларов из-за украинских дальнобойных ударов – The Economist

"В москве и так уже вводились ограничения на заправках по 20 литров на авто после постоянных атак нефтебаз и других НПЗ.

Теперь ожидаем еще большего кризиса. москвичи могут ежедневно благодарить за это путина и вспоминать, как голосовали за него", - написал Коваленко.

В сети также выложили кадры, на которых видно как в небе над москвой маневрирует ударный дрон FP-1, созданный компанией Fire Point для глубоких ударов по вражеской территории.

Аналитики указывают, что НПЗ расположен примерно в 15 километрах от кремля.

После атаки дронов также вспыхнула Полтавская нефтебаза в краснодарском крае. Эта нефтебаза является промежуточным звеном между нефтеперерабатывающими заводами компании "лукойл" и конечными потребителями – сетями автозаправочных станций.

Deep strike становятся все глубже, усиливая позиции Украины