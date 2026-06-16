В россии на заправках "Татнефти" ограничили продажу бензина и дизеля
Киев • УНН
Сеть "Татнефть" ограничила продажу бензина и дизеля и перешла на расчет наличными. Для легковых авто лимиты составляют от 20 до 30 литров топлива.
российская нефтяная компания "Татнефть" ввела временные ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на своих автозаправочных станциях. Сейчас на АЗС сети также действуют ограничения по способу оплаты - топливо можно приобрести только за наличные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Детали
По данным агентства, на горячей линии "Татнефти" подтвердили, что в сети АЗС компании сейчас действуют ограничения на отпуск топлива.
На данный момент по всей сети АЗС "Татнефти" введены ограничения
Там также уточнили, что ограничения касаются не только объемов продажи бензина и дизельного топлива, но и оплаты.
Принимаются только наличные
"Татнефть" ввела лимиты на топливо: что известно
Также российские "медиа" пишут о том, что на АЗС "Татнефти" в челябинске продажу бензина для легковых автомобилей ограничили 30 литрами. Водителям такую политику объяснили техническими причинами.
Кроме того, на АЗС сети для дизельного топлива также установили другие лимиты: до 60 литров для легковых автомобилей и до 300 литров для грузовиков.
В то же время местное издание 74.ru сообщает о других ограничениях. По его данным, на отдельных заправках лимит составляет 20 литров бензина и 40 литров дизельного топлива для легковых авто, а для грузовиков - до 200 литров дизельного топлива.
О похожих ограничениях в соцсетях пишут водители из оренбурга и санкт-петербурга. В частности, в оренбурге, по их словам, легковым автомобилям отпускают до 20 литров бензина и до 40 литров дизельного топлива, а грузовикам - до 200 литров дизеля.
В санкт-петербурге, по сообщениям владельцев авто, лимиты могут отличаться в зависимости от конкретной АЗС.
Один из водителей смог заправить 40 литров дизельного топлива на одной станции "Татнефти", но только 20 литров - на другой, автоматической заправке.
Еще один россиянин написал, что бензин АИ-98 разрешили залить в объеме до 30 литров.
Официальных объяснений причин введения таких ограничений компания не предоставила.
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