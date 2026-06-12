Дефицит бензина в россии добрался до Сибири и Дальнего Востока - СМИ

Жители Хабаровского края РФ жалуются на перебои с поставками топлива на местные автозаправки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Отмечается, что, по словам горожан, в наличии в основном бензин АИ-92 и за ним приходится стоять в очередях.

Пришел бензовоз на одну из заправок, бензина через 20 минут нет — цитирует СМИ одного из местных жителей.

Региональные власти заявили, что "вопрос уже решается", а причинами проблем с топливом назвали дефицит продаж на санкт-петербургской бирже и ремонтные работы на Куйбышевском НПЗ, который остановил работу после атаки дронов 10 июня.

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Указывается, что ограничения на продажу бензина также возникли в Бурятии — там на некоторых АЗС запретили наливать топливо в канистры и ввели лимит в 100 литров бензина на одну машину. Минтранс республики сообщил, что это связано с "сезонным спросом".

"В Курской области на заправочных станциях исчезло дизельное топливо, а на АЗС "МотоГаз" в Льгове закончился весь бензин. ... В Краснодарском крае нехватка бензина фиксируется в Краснодаре, Анапе и Туапсе, а также в Новороссийске, где автомобилисты стоят в огромных очередях в надежде на завоз топлива на АЗС", — резюмируют российские медиа.

Напомним

Накануне в Генеральном штабе подтвердили поражение российского НПЗ "Афипский".

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