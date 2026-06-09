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На Кубани возникли перебои с бензином, минэнерго рф признало проблемы с поставками топлива

Киев • УНН

 • 1260 просмотра

В Краснодарском крае возникли перебои с бензином АИ-92 и АИ-95 на многих АЗС. Минэнерго рф признало проблемы с поставками из-за воздушных атак.

На Кубани возникли перебои с бензином, минэнерго рф признало проблемы с поставками топлива

В нескольких районах краснодарского края рф жители сообщают о нехватке бензина на автозаправочных станциях. Несмотря на это, местные власти отрицают дефицит топлива и объясняют ситуацию резким ростом спроса. Об этом сообщают российские СМИ и официальные лица региона, пишет УНН.

Детали

По словам жителей краснодара, анапы и темрюкского района, на многих АЗС отсутствуют марки бензина АИ-92 и АИ-95. Работники заправок не могут назвать сроки возобновления поставок, а в отдельных районах люди пытаются покупать топливо с рук.

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Губернатор краснодарского края вениамин кондратьев заявил, что реального дефицита нет, а проблемы возникли из-за "искусственного ажиотажа". В то же время оперативный штаб региона объяснил перебои ростом спроса и сбоями в системе мелкооптовых закупок для частных заправочных станций.

Вечером 8 июня минэнерго рф впервые официально признало, что "воздушные атаки противника" привели к временным трудностям с поставками топлива в ряде южных регионов страны. В ведомстве сообщили о создании специального отраслевого штаба с участием крупнейших компаний топливно-энергетического комплекса для координации дальнейших действий.

Оккупационные власти Крыма лгут об истинных причинах дефицита горючего и продуктов на полуострове — ISW08.06.26, 06:02 • 5092 просмотра

Степан Гафтко

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