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Financial Times

Оккупационные власти Крыма лгут об истинных причинах дефицита горючего и продуктов на полуострове — ISW

Киев • УНН

 • 2580 просмотра

Из-за ударов по инфраструктуре и мостам в Крыму возникла нехватка топлива и основных продуктов. Оккупационные власти называют причиной «естественные затишья в циклах сбора урожая».

Оккупационные власти Крыма лгут об истинных причинах дефицита горючего и продуктов на полуострове — ISW

Дефицит бензина во временно оккупированном Крыму усиливается из-за украинских ударов дальней и средней дальности. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что этому способствовало сочетание ударов Украины дальней дальности по российской энергетической инфраструктуре и ударов средней дальности по российским наземным линиям связи на юге и востоке Украины.

Оккупационные власти закрыли движение через контрольно-пропускной пункт Джанкой после того, как, по имеющимся сообщениям, удар украинского беспилотника повредил мост Чонгар, соединяющий ВОТ Херсонской области с оккупированным Крымом

— указывают аналитики.

В оккупированном Крыму полностью прекращена свободная продажа бензина — аксенов04.06.26, 18:38 • 4102 просмотра

Эксперты подчеркивают, что оккупированный Крым начинает ощущать дефицит основных товаров и материалов, помимо бензина. Так, оппозиционные российские издания сообщают, что крымчане начали жаловаться на перебои в поставках в магазины и связанные с этим ограничения на продажу некоторых основных товаров, таких как гречка, сахар, рис и мука.

Российский оппозиционный источник "Астра" сообщил 7 июня, что оккупационные власти Крыма пытаются скрыть причину дефицита продуктов питания и бензина, утверждая, что естественные затишья в циклах сбора урожая временно снижают доступность некоторых продуктов

— констатируют в ISW.

Там прогнозируют, что успешные удары Украины по российским транспортным артериям на ВОТ, вероятно, будут иметь все большее влияние на способность россии снабжать оккупированные территории основными товарами.

Напомним

В Крыму из-за дефицита ограничили продажу продуктов первой необходимости в одни руки. На фоне паники люди начали скупать продукты "про запас".

ССО ВСУ взяли под огневой контроль сухопутный коридор россиян в Крым06.06.26, 15:33 • 42104 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеЭкономика
Война в Украине
Институт изучения войны
Херсонская область
Крым
Украина