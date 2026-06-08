Оккупационные власти Крыма лгут об истинных причинах дефицита горючего и продуктов на полуострове — ISW
Киев • УНН
Из-за ударов по инфраструктуре и мостам в Крыму возникла нехватка топлива и основных продуктов. Оккупационные власти называют причиной «естественные затишья в циклах сбора урожая».
Дефицит бензина во временно оккупированном Крыму усиливается из-за украинских ударов дальней и средней дальности. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что этому способствовало сочетание ударов Украины дальней дальности по российской энергетической инфраструктуре и ударов средней дальности по российским наземным линиям связи на юге и востоке Украины.
Оккупационные власти закрыли движение через контрольно-пропускной пункт Джанкой после того, как, по имеющимся сообщениям, удар украинского беспилотника повредил мост Чонгар, соединяющий ВОТ Херсонской области с оккупированным Крымом
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Эксперты подчеркивают, что оккупированный Крым начинает ощущать дефицит основных товаров и материалов, помимо бензина. Так, оппозиционные российские издания сообщают, что крымчане начали жаловаться на перебои в поставках в магазины и связанные с этим ограничения на продажу некоторых основных товаров, таких как гречка, сахар, рис и мука.
Российский оппозиционный источник "Астра" сообщил 7 июня, что оккупационные власти Крыма пытаются скрыть причину дефицита продуктов питания и бензина, утверждая, что естественные затишья в циклах сбора урожая временно снижают доступность некоторых продуктов
Там прогнозируют, что успешные удары Украины по российским транспортным артериям на ВОТ, вероятно, будут иметь все большее влияние на способность россии снабжать оккупированные территории основными товарами.
Напомним
В Крыму из-за дефицита ограничили продажу продуктов первой необходимости в одни руки. На фоне паники люди начали скупать продукты "про запас".
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