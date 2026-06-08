Оккупационные власти Крыма лгут об истинных причинах дефицита горючего и продуктов на полуострове — ISW

Дефицит бензина во временно оккупированном Крыму усиливается из-за украинских ударов дальней и средней дальности. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что этому способствовало сочетание ударов Украины дальней дальности по российской энергетической инфраструктуре и ударов средней дальности по российским наземным линиям связи на юге и востоке Украины.

Оккупационные власти закрыли движение через контрольно-пропускной пункт Джанкой после того, как, по имеющимся сообщениям, удар украинского беспилотника повредил мост Чонгар, соединяющий ВОТ Херсонской области с оккупированным Крымом — указывают аналитики.

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Эксперты подчеркивают, что оккупированный Крым начинает ощущать дефицит основных товаров и материалов, помимо бензина. Так, оппозиционные российские издания сообщают, что крымчане начали жаловаться на перебои в поставках в магазины и связанные с этим ограничения на продажу некоторых основных товаров, таких как гречка, сахар, рис и мука.

Российский оппозиционный источник "Астра" сообщил 7 июня, что оккупационные власти Крыма пытаются скрыть причину дефицита продуктов питания и бензина, утверждая, что естественные затишья в циклах сбора урожая временно снижают доступность некоторых продуктов — констатируют в ISW.

Там прогнозируют, что успешные удары Украины по российским транспортным артериям на ВОТ, вероятно, будут иметь все большее влияние на способность россии снабжать оккупированные территории основными товарами.

Напомним

В Крыму из-за дефицита ограничили продажу продуктов первой необходимости в одни руки. На фоне паники люди начали скупать продукты "про запас".

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