В рф из-за ударов по НПЗ и дефицита топлива решили создать "штаб"
Киев • УНН
Минэнерго рф создало штаб из-за участившихся воздушных атак на энергообъекты. Это привело к временным трудностям с поставками топлива на юге.
В минэнерго рф создали штаб по "обеспечению стабильной и эффективной работы" топливно-энергетического комплекса из-за "роста воздушных атак", передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Штаб в минэнерго рф создан из-за "роста воздушных атак" на предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК), которые приводят к "временным сложностям с поставками топлива" на юге.
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Сообщается, что в штаб входят "все крупнейшие компании российского ТЭК" и его задача – "обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны".
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