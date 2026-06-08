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В рф из-за ударов по НПЗ и дефицита топлива решили создать "штаб"

Киев • УНН

 • 2080 просмотра

Минэнерго рф создало штаб из-за участившихся воздушных атак на энергообъекты. Это привело к временным трудностям с поставками топлива на юге.

В рф из-за ударов по НПЗ и дефицита топлива решили создать "штаб"

В минэнерго рф создали штаб по "обеспечению стабильной и эффективной работы" топливно-энергетического комплекса из-за "роста воздушных атак", передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Штаб в минэнерго рф создан из-за "роста воздушных атак" на предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК), которые приводят к "временным сложностям с поставками топлива" на юге.

Топливный кризис в рф обостряется из-за нехватки бензина АИ-95 и ремонта НПЗ — разведка18.05.26, 10:11 • 3950 просмотров

Сообщается, что в штаб входят "все крупнейшие компании российского ТЭК" и его задача – "обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны".

В курской и белгородской областях рф ограничили продажу бензина - ЦПД02.06.26, 21:12 • 10761 просмотр

Антонина Туманова

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