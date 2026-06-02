В курской и белгородской областях рф ограничили продажу бензина - ЦПД

Еще в нескольких российских регионах ограничили продажу бензина. Речь идет о дефиците в курской и белгородской областях, граничащих с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

Детали

Но москвичи разве знают, где тот белгород, где тот курск. путину главное - москва и московия, в других регионах хоть голод, такое вот отношение - говорится в сообщении Коваленко.

По данным российских "медиа", на заправках отказ наливать топливо в канистры объясняют внутренним запретом, действующим в сети АЗС "роснефти". По словам жителей, на заправках также отказываются заправлять автомобили до полного бака.

В то же время ограничения на продажу бензина также ввели в так называемой "лнр". Оккупационные "органы власти" заявили, что в связи с ростом спроса на топливо принято решение ограничить продажу бензина марок АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива до 20 литров на одного человека.

Напомним

россия запретила экспорт авиационного топлива до конца ноября, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке после того, как Украина усилила атаки на ее нефтеперерабатывающие заводы.

Также УНН сообщал, что в оккупированном Севастополе бензин марок Аи-92 и Аи-95 начали продавать только по талонам из-за быстрого исчерпания суточных запасов топлива на автозаправочных станциях.

рф рискует столкнуться с топливным кризисом после рекорда поражений за месяц - Bloomberg