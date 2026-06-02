Певица Дуа Липа опубликовала фото со свадьбы
Киев • УНН
Певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились 31 мая в Мэрилебонской ратуше. Невеста выбрала белый костюм Schiaparelli и широкополую шляпу.
Британская певица Дуа Липа поделилась в своем Instagram фотографиями с собственной свадьбы, которая состоялась 31 мая. Артистка вышла замуж за актера Каллума Тернера, передает УНН.
Детали
Свадьба состоялась в воскресенье, 31 мая, в здании старой Мэрилебонской ратуши в Лондоне.
После свадьбы артистка поделилась фотографиями с торжественного события, подтвердив изменения в своей личной жизни.
На снимках певица красуется в белом костюме, созданном на заказ модным домом Schiaparelli haute couture, а дополнили образ широкополая шляпа, перчатки и золотые пуговицы на наряде. В свою очередь, жених выбрал для церемонии темно-синий костюм.
Напомним
Британская певица Дуа Липа и британский актер Каллум Тернер официально поженились. Церемония состоялась в воскресенье в ратуше Олд-Мэрилебон в Лондоне.