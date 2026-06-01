рф рискует столкнуться с топливным кризисом после рекорда поражений за месяц - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1442 просмотра

В мае дроны атаковали рекордное количество российских нефтяных объектов. Это привело к падению переработки нефти в рф до минимума с 2009 года.

В мае удары по российским нефтеперерабатывающим заводам установили рекорд, угрожая еще больше навредить переработке в рф, которая находится на 16-летнем минимуме, и создают риск внутреннего дефицита топлива в рф именно тогда, когда спрос в летний период растет, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным Bloomberg, в мае было совершено по меньшей мере 16 атак на российские нефтеперерабатывающие объекты. Данные свидетельствуют, что в прошлом месяце дроны атаковали восемь из 10 крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов.

"Киев усилил удары по российской энергетической инфраструктуре, чтобы ограничить возможности москвы получать выгоду от более высоких цен на нефть на фоне войны с Ираном. Он также удвоил стратегию повторных атак на отдельные объекты, чтобы нанести максимальный ущерб и предотвратить быстрый ремонт. Нефтеперерабатывающий завод "Янос", принадлежащий ПАО "роснефть" и ПАО "газпром нефть", был атакован трижды в мае, тогда как объекты ПАО "лукойл" в Нижнем Новгороде и Перми были атакованы дважды", - говорится в публикации.

Влияние на российские поставки происходит на фоне того, как мировой рынок сосредоточился на важном Ормузском проливе, через который поставки практически прекратились во время конфликта на Ближнем Востоке. Кроме риска внутреннего топливного кризиса, атаки в россии также происходят на фоне того, что москва в последние недели увеличила экспорт нефти, предлагая помощь российским покупателям нефти, потерявшим баррели из Залива, пишет издание.

Уменьшение объемов производства российских нефтеперерабатывающих заводов оказывает давление на правительство, чтобы предотвратить топливный кризис и скачок цен на заправках, указывает издание. Более высокие цены на топливо ранее вызывали протесты, в частности в 2018 году, и способствовали инфляции. Чтобы защитить местные поставки, власти запретили экспорт авиационного топлива до конца ноября, в дополнение к существующему запрету на продажу большинства бензинов на иностранные рынки, пишет издание.

россия после ударов по НПЗ запретила экспорт авиационного топлива01.06.26, 11:59 • 2444 просмотра

Ожидается, что объем производства нефтеперерабатывающих заводов в рф еще больше сократится из-за закрытия заводов и сокращения объемов работы. По оценкам аналитической компании OilX, средний показатель за май должен составить 4,58 миллиона баррелей в день. Это примерно на 700 000 баррелей в день, или на 13%, меньше, чем годом ранее, и является самым низким показателем с октября 2009 года.

Теперь атаки направлены не только на первичные перерабатывающие установки, которые было относительно легко и быстро ремонтировать, но и на вторичные установки, включая дорогостоящие и технически сложные, что знаменует собой изменение стратегии по сравнению с предыдущими годами, по словам Сергея Вакуленко, ветерана отрасли и ученого Carnegie Endowment for International Peace.

Вторичные установки помогают нефтеперерабатывающим заводам производить больше бензина и дизельного топлива, но их ремонт может быть гораздо сложнее и дороже, поскольку западные санкции усложняют поставки запасного оборудования из-за рубежа, сказал Вакуленко.

Кроме нефтеперерабатывающих заводов, дроны атакуют экспортные терминалы и инфраструктуру нефтепроводов, такую как насосные станции. Украина также атакует хранилища, и если россия надеется производить и хранить больше топлива, чтобы избежать повторения топливных кризисов, наблюдавшихся прошлым летом, то это может быть сложнее с уменьшением мощностей и объемов хранения, сказал Вакуленко.

Всего в мае было нанесено не менее 30 ударов по российским нефтяным активам, что является самым высоким показателем за любой месяц с момента полномасштабного вторжения россии, свидетельствуют данные, собранные Bloomberg.

Тем не менее, российский рынок дорожного топлива еще несколько далек от глубокого кризиса, который он пережил в 2023 году, когда цены подскочили настолько, что глава кремля владимир путин раскритиковал правительство за слишком медленную реакцию.

Текущее влияние на заправки было приглушенным, средние цены на бензин с начала года выросли чуть более чем на 2 рубля ($0,03) до 67,53 рубля за литр, свидетельствуют данные федеральной службы статистики рф.

Пока что только оккупированный россией Крым нормировал закупки горючего, указывает издание. Прошлым летом дефицит топлива коснулся Дальнего Востока россии, а также оккупированных россией украинских территорий.

Относительное спокойствие сейчас может частично быть связано с тем, что многие заправочные станции принадлежат крупным российским производителям, которые сами закупают топливо и получают государственные субсидии, направленные на стимулирование внутренних продаж, пишет издание. Повторный запрет на экспорт большинства видов бензина с 1 апреля также способствовал местным поставкам, указывает издание.

Однако, есть некоторые признаки сокращения поставок.

По состоянию на конец мая, ежедневные объемы премиального бензина 95, предлагавшиеся к поставке в европейской части россии, упали примерно до 5000 тонн в день, что составляет треть от предложения год назад, согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. В то же время цены на этот вид топлива на ключевой товарной бирже выросли более чем на 20% в годовом исчислении.

Это, вероятно, усложняет для региональных сетей автозаправочных станций, не связанных с крупными нефтяными компаниями, покупку оптом топлива на бирже, что подвергает риску остаться без топлива или покупать более дорогое топливо в других местах, отмечает издание.

Несмотря на атаки на нефтеперерабатывающие заводы, москва не видит на данный момент риска дефицита топлива, сообщил журналистам 21 мая пресс-секретарь кремля дмитрий песков. Он сослался на сезонное техническое обслуживание как причину снижения производства нефтеперерабатывающих заводов в некоторых регионах, добавив, что общее предложение и спрос на топливо в россии сбалансированы.

Более 10 НПЗ рф остановили работу из-за атак ВСУ в мае 2026 года - "Мадьяр"20.05.26, 16:12 • 4218 просмотров

