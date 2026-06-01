россия после ударов по НПЗ запретила экспорт авиационного топлива

россия запретила экспорт авиационного топлива до конца ноября, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке после того, как Украина усилила атаки на ее нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Решение, которое окажет незначительное влияние на международные рынки топлива, было принято после ударов беспилотников по НПЗ, приведших к падению уровня переработки сырой нефти в россии до самого низкого показателя за более чем 16 лет. Стремясь ограничить поступление нефтедолларов в бюджет кремля, Украина атакует широкий спектр энергетической инфраструктуры, включая морские порты и трубопроводы.

"Цель решения — обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке топлива", — говорится в заявлении правительства на его сайте.

Как отмечают росСМИ, исключения сделаны для топлива в технологических емкостях, используемого воздушными судами во время маршрута, а также для партий авиационного керосина, помещенных под таможенную процедуру.

В россии уже действует полный запрет на экспорт бензина до 31 июля. Проблемы с топливом начались на автозаправочных станциях в аннексированном Крыму. В Севастополе ввели продажу бензина по талонам.

рф не является ключевым игроком на мировом рынке авиационного топлива. В прошлом году ее экспорт в среднем составлял 30 тысяч баррелей в сутки, или менее 2% мировых поставок, по данным Bloomberg, собранным аналитической компанией Vortexa Ltd. В первой половине 2024 года средний суточный экспорт снизился до 28 тысяч баррелей, при этом главным покупателем была Турция.

россия входит в летний сезон отпусков, когда спрос на топливо обычно растет. Министерство энергетики уже возобновило запрет на экспорт большинства видов бензина с 1 апреля, чтобы оставить больше топлива для внутреннего рынка.

Рост цен на топливо может вызвать обеспокоенность властей, так как подорожание бензина уже приводило к протестам в прошлом, последний раз — в 2018 году.

