На ВОТ оккупанты принудительно изымают топливо с АЗС для собственных нужд — ЦНС
Киев • УНН
На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей россияне забирают бензин на АЗС под угрозами. Часть топлива военные перепродают местным жителям.
На временно оккупированных территориях Украины российские военные из-за дефицита горючего принудительно изымают бензин и дизель на гражданских АЗС. По данным ЦНС, такие случаи фиксируются в Херсонской и Запорожской областях и сопровождаются угрозами работникам, пишет УНН.
Детали
По данным источников ЦНС, российские военные прибывают на АЗС на бензовозах и под угрозами заставляют работников отдавать запасы бензина и дизельного топлива. Никаких документов или официальных решений при этом не предоставляется — владельцев и персонал просто ставят перед фактом.
Особого цинизма ситуации добавляет то, что часть изъятого горючего вообще не попадает в воинские части. По информации ЦНС, отдельные российские военнослужащие перепродают его местным жителям по завышенным ценам. Фактически топливо, отобранное у гражданских под угрозами, превращается в источник личного заработка для оккупантов.
Показательно, что в то же время оккупационные власти вводят ограничения на продажу горючего населению и объясняют дефицит "временными трудностями". На самом же деле причиной нехватки становится приоритетное обеспечение нужд армии рф и коррупция внутри самих оккупационных структур
