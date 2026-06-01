Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – Зеленский
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селах
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видео
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
На ВОТ оккупанты принудительно изымают топливо с АЗС для собственных нужд — ЦНС

Киев • УНН

 • 1660 просмотра

На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей россияне забирают бензин на АЗС под угрозами. Часть топлива военные перепродают местным жителям.

На ВОТ оккупанты принудительно изымают топливо с АЗС для собственных нужд — ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины российские военные из-за дефицита горючего принудительно изымают бензин и дизель на гражданских АЗС. По данным ЦНС, такие случаи фиксируются в Херсонской и Запорожской областях и сопровождаются угрозами работникам, пишет УНН.

Детали

По данным источников ЦНС, российские военные прибывают на АЗС на бензовозах и под угрозами заставляют работников отдавать запасы бензина и дизельного топлива. Никаких документов или официальных решений при этом не предоставляется — владельцев и персонал просто ставят перед фактом.

Особого цинизма ситуации добавляет то, что часть изъятого горючего вообще не попадает в воинские части. По информации ЦНС, отдельные российские военнослужащие перепродают его местным жителям по завышенным ценам. Фактически топливо, отобранное у гражданских под угрозами, превращается в источник личного заработка для оккупантов.

Показательно, что в то же время оккупационные власти вводят ограничения на продажу горючего населению и объясняют дефицит "временными трудностями". На самом же деле причиной нехватки становится приоритетное обеспечение нужд армии рф и коррупция внутри самих оккупационных структур

- говорится в сообщении.

Ольга Розгон

