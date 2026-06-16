В рф сообщили об атаке дронов в москве и краснодарском крае, под ударом могли быть НПЗ и нефтебаза

В рф сообщили об атаке дронов в московской области и краснодарском крае, по данным OSINT-аналитиков, под ударом могли быть НПЗ и нефтебаза, пишет УНН.

Детали

"Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в станице полтавской", - сообщили в оперштабе краснодарского края в телеграм-канале.

Как сообщает Supernova+, "атакована Полтавская нефтебаза", служащая промежуточным звеном между нефтеперерабатывающими заводами компании "лукойл" и конечными потребителями топлива (сетями АЗС).

Мэр москвы сергей собянин в телеграм-канале также сообщил об атаке дронов, якобы 25 было "уничтожено".

По данным Exilenova+, "крупнейший НПЗ в москве, фактически киллзона, окруженная десятками, сотнями ПВО, горит", указывая, что речь идет о районе капотня.

Генштаб подтвердил поражение двух НПЗ в Татарстане и комбината в Тольятти