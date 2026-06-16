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В рф сообщили об атаке дронов в москве и краснодарском крае, под ударом могли быть НПЗ и нефтебаза

Киев • УНН

 • 2792 просмотра

В московской области и краснодарском крае зафиксированы атаки БПЛА на нефтяные объекты. Под ударом могли быть Полтавская нефтебаза и НПЗ в капотне.

В рф сообщили об атаке дронов в москве и краснодарском крае, под ударом могли быть НПЗ и нефтебаза

В рф сообщили об атаке дронов в московской области и краснодарском крае, по данным OSINT-аналитиков, под ударом могли быть НПЗ и нефтебаза, пишет УНН.

Детали

"Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в станице полтавской", - сообщили в оперштабе краснодарского края в телеграм-канале.

Как сообщает Supernova+, "атакована Полтавская нефтебаза", служащая промежуточным звеном между нефтеперерабатывающими заводами компании "лукойл" и конечными потребителями топлива (сетями АЗС).

Мэр москвы сергей собянин в телеграм-канале также сообщил об атаке дронов, якобы 25 было "уничтожено".

По данным Exilenova+, "крупнейший НПЗ в москве, фактически киллзона, окруженная десятками, сотнями ПВО, горит", указывая, что речь идет о районе капотня.

Генштаб подтвердил поражение двух НПЗ в Татарстане и комбината в Тольятти12.06.26, 11:55 • 5082 просмотра

Юлия Шрамко

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