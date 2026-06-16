Укрепление украинской ПВО и участие Британии в восстановлении Киево-Печерской лавры - Зеленский поговорил со Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Британии Киром Стармером. Обсудили участие Британии в восстановлении Киево-Печерской лавры, а также шаги по укреплению украинской ПВО, передает УНН.

Есть новые важные решения Великобритании в поддержке Украины и новые санкционные шаги против российского теневого флота. Спасибо! Все это работает на мир - сообщил Зеленский.

Президент рассказал Стармеру о последствиях недавних российских ударов.

Говорили о возможном участии Великобритании в восстановлении Киево-Печерской лавры и реализации договоренностей, достигнутых во время сегодняшней встречи в формате G7 – Украина, потенциальных направлениях для дальнейшего давления на Россию и шагах по укреплению украинской ПВО. Спасибо за непоколебимую поддержку нашего народа - резюмировал Зеленский.

Британия первой в G7 ввела санкции против российских СПГ-танкеров, под ударом "теневой флот" и гру рф