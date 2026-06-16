Британия первой в G7 ввела санкции против российских СПГ-танкеров, под ударом «теневой флот» и ГРУ РФ

Великобритания объявила о введении 70 новых санкций, направленных против российского "теневого флота", цепочек поставок для военных закупок и незаконных финансовых сетей, используемых для обхода санкций, а также, в частности, первой среди стран G7 ввела санкции против нескольких российских СПГ-танкеров, сообщили в британском правительстве во вторник, пишет УНН.

Детали

Британия, как указано, усиливает давление на россию во время саммита G7 после последних ужасных атак на Украину, в результате которых погибли мирные жители и были разрушены святые места.

В 2024 году Великобритания, по сообщению, уже ввела санкции против почти 500 физических лиц, организаций и судов в рамках своего санкционного режима против россии, на фоне того, как поддержка Украины со стороны союзников стоит на первом месте в повестке дня G7.

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"Сегодняшние санкции еще больше усиливают контроль над устаревшим и стареющим "теневым флотом" россии, затрагивая более 20 нефтяных танкеров с помощью новых и расширенных полномочий, введенных в прошлом месяце. Великобритания также усиливает давление на тех, кто подозревается в поддержке незаконной торговли нефтью путина, вводя дополнительные санкции против страховых компаний и других судоходных служб", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Великобритания "стала первой страной G7, которая ввела санкции против нескольких судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), недавно приобретенных россией за большие деньги для обслуживания подсанкционного российского проекта "Арктик СПГ-2", ответственного за экспорт миллионов тонн СПГ в попытке получить грязные доходы для кремля".

"Эти санкции направлены против судов, денег и лиц, которые поддерживают военную экономику россии и, в свою очередь, угрожают европейской безопасности. Работая с нашими союзниками по G7, мы будем продолжать усиливать давление на путина и его окружение до тех пор, пока российская военная машина не будет остановлена и на наш континент не вернется мир", - отметил британский премьер-министр Кир Стармер.

Как сообщается, "новые меры выявляют и нацелены на российскую сеть военной разведки (гру), сосредоточенную вокруг подставной компании ГРУ LLC Neptune Co Ltd ("Neptune")". "Neptune", как указано, участвует в тайной закупке западных технологий для российской армии.

"Сегодняшние действия направлены против трех компаний и 10 офицеров гру, которые подозреваются в приобретении военных технологий, крайне необходимых россии для поддержки военной агрессии в Украине", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, "санкции затрагивают поставщиков критически важного военного оборудования для россии из третьих стран: Китая, Таиланда и Турции. Под санкции также попали несколько организаций, которые помогают россии незаконно переводить деньги в обход западных санкций, включая одну организацию в Нигерии, которая поддерживает схему обхода санкций сети незаконного финансирования A7".

"Лидеры G7, собравшись в Эвиан-ле-Бен, обсудят свою общую решимость противостоять крупнейшей угрозе глобальной безопасности – незаконной войне россии в Украине. В условиях усиления давления Великобритании на российскую военную экономику сегодняшние действия демонстрируют непоколебимую решимость защищать безопасность в Украине, Европе и внутри страны", - отмечается в заявлении.

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