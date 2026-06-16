Британия вводит новые санкции против рф и объявила о ядерном соглашении с Украиной

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер усиливает давление на россию, объявив о новых санкциях и усилив энергетическую поддержку Украины на саммите G7 во Франции во вторник, сообщили в британском правительстве, пишет УНН.

Детали

Крупное энергетическое соглашение обеспечит Украину на следующие два года поставками британского ядерного топлива, указали в британском правительстве.

Новый пакет санкций, который ожидается сегодня, также призван задушить военные усилия россии на нескольких фронтах, укрепляя европейскую безопасность, добавили в британском правительстве.

Это происходит на фоне начала саммита G7 в Эвиане во Франции, где первая сессия за круглым столом будет посвящена построению мира и безопасности для Украины и Европы. Ожидается, что Стармер выступит на сессии, заявив лидерам, что G7 должна коллективно предпринять дальнейшие шаги, чтобы обеспечить Украине справедливый и прочный мир, которого она заслуживает.

Он снова подчеркнет необходимость прекращения боевых действий, немедленного установления режима прекращения огня и начала переговоров на текущей линии соприкосновения.

В последние недели премьер-министр Великобритании поручил официальным лицам усилить поддержку Украины по всем направлениям, от военной техники до жизненно важной энергетической поддержки и давления на военную машину путина, чтобы обеспечить сохранение темпов боевых действий Украины до следующей зимы.

Это давление включает действия против российского "теневого флота", что было продемонстрировано крупной военной операцией по перехвату судна "SMYRTOS" рано утром в воскресенье.

Важные уроки, извлеченные из ситуации в Украине, и то, как Великобритания может способствовать безопасности Европы, также, как ожидается, станут центральной темой Плана оборонных инвестиций (Defence Investment Plan), который будет опубликован перед саммитом НАТО.

"Агрессия россии угрожает не только Украине, но и безопасности всей Европы. Именно поэтому Великобритания наращивает усилия – перекрывая доходы, которые подпитывают войну путина, и обеспечивая Украину энергией на будущие зимы. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и это заявление подтверждает это. путин должен отвести свои танки, прекратить варварские удары и сесть за стол переговоров", - заявил Стармер.

"Между тем, Великобритания обеспечит украинские атомные электростанции в течение следующих двух лет, предоставив 210 миллионов фунтов стерлингов из фонда UK Export Finance, что позволит британской компании Urenco поставлять обогащенный уран украинскому производителю атомной энергии "Энергоатом". Соглашение было достигнуто между премьер-министром и Президентом Зеленским во время их встречи на Даунинг-стрит на прошлой неделе", - говорится в заявлении.

Новый крупный пакет санкций Великобритании, как сообщается, "будет направлен непосредственно против незаконного "теневого флота" россии и финансовых сетей, используемых для обхода западных санкций и поддержки военных закупок".

Ожидается, что Великобритания также "первой введет санкции против нескольких судов-газовозов, перевозящих подсанкционный российский СПГ".

Ожидается, что этот пакет мер увеличит количество судов, находящихся под санкциями Великобритании, включая суда "теневого флота" и российские суда для перевозки СПГ, до более чем 600.

Также ожидается, что новые меры "позволят выявить и прекратить деятельность связанной с российским государством сети, занимающейся тайной закупкой западных технологий для российской армии, а также выявить нескольких поставщиков из третьих стран, которые помогают россии незаконно перемещать деньги по всему миру".

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