В Хмельницкой области разбился бомбардировщик Су-24М, экипаж погиб - Воздушные силы

В Хмельницкой области разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Экипаж погиб, сообщили в ВС ВСУ, передает УНН.

Около 19 часов 16 июня 2026 года произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Экипаж Су-24М – летчик и штурман – выполнял задание в Хмельницкой области. К сожалению, оба летчика погибли. Выражаем искренние соболезнования семьям майора Загарулько Богдана Григорьевича и старшего лейтенанта Бабенко Богдана Александровича, они защищали нашу страну до последнего вздоха - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте падения самолета работают спасатели и правоохранители. По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет.

Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются.

Дополнение

УНН со ссылкой на соцсети сообщал, что в Шепетовском районе Хмельницкой области прогремел взрыв, местные сообщают о падении МиГ-29. Воздушные силы и ГБР пока не прокомментировали инцидент.