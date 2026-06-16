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В Хмельницкой области разбился бомбардировщик Су-24М, экипаж погиб - Воздушные силы

Киев • УНН

 • 3750 просмотра

В Хмельницкой области разбился бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации. Оба летчика Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины погибли.

В Хмельницкой области разбился бомбардировщик Су-24М, экипаж погиб - Воздушные силы

В Хмельницкой области разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Экипаж погиб, сообщили в ВС ВСУ, передает УНН.

Около 19 часов 16 июня 2026 года произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Экипаж Су-24М – летчик и штурман – выполнял задание в Хмельницкой области. К сожалению, оба летчика погибли. Выражаем искренние соболезнования семьям майора Загарулько Богдана Григорьевича и старшего лейтенанта Бабенко Богдана Александровича, они защищали нашу страну до последнего вздоха 

- говорится в сообщении. 

Отмечается, что на месте падения самолета работают спасатели и правоохранители. По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет.

Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются.

Дополнение

УНН со ссылкой на соцсети сообщал, что в Шепетовском районе Хмельницкой области прогремел взрыв, местные сообщают о падении МиГ-29. Воздушные силы и ГБР пока не прокомментировали инцидент.

Павел Башинский

Война в Украине
Война в Украине
Хмельницкая область
Сухой Су-24
Военно-воздушные силы Украины