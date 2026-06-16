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Зеленский подтвердил поражение московского НПЗ на расстоянии 500 км

Киев • УНН

 • 1992 просмотра

Президент Владимир Зеленский подтвердил успешное поражение московского НПЗ на расстоянии 500 км.

Зеленский подтвердил поражение московского НПЗ на расстоянии 500 км

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение московского НПЗ на расстоянии 500 километров, пишет УНН.

Украинскую дальнобойность в этот раз почувствовали в Московском регионе. Поражен нефтеперерабатывающий завод на расстоянии 500 километров. Спасибо воинам СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетных войск за результативную работу

- написал Зеленский в соцсетях.

"россию необходимо принуждать к завершению войны против нашего народа. И украинское дальнобойное оружие является одной из важных составляющих такого принуждения. Это справедливый ответ на российские удары и ответ за затягивание войны, которую нужно завершать. Слава Украине!" - подчеркнул Президент.

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Юлия Шрамко

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