Зеленский подтвердил поражение московского НПЗ на расстоянии 500 км

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение московского НПЗ на расстоянии 500 километров, пишет УНН.

Украинскую дальнобойность в этот раз почувствовали в Московском регионе. Поражен нефтеперерабатывающий завод на расстоянии 500 километров. Спасибо воинам СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетных войск за результативную работу - написал Зеленский в соцсетях.

"россию необходимо принуждать к завершению войны против нашего народа. И украинское дальнобойное оружие является одной из важных составляющих такого принуждения. Это справедливый ответ на российские удары и ответ за затягивание войны, которую нужно завершать. Слава Украине!" - подчеркнул Президент.

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В сети выложили кадры, на которых видно как в небе над москвой маневрирует ударный дрон FP-1, созданный компанией Fire Point для глубоких ударов по вражеской территории.

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