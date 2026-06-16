Трамп встретился с Зеленским, анонсировал еще одну встречу и заявил, что "россия должна заключить сделку"
Киев • УНН
Трамп назвал встречу с Зеленским очень хорошей и анонсировал еще одну сегодня. Он также говорил с путиным и заявил, что россия должна заключить сделку.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что провел "очень хорошую" встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, встретится снова позже сегодня, добавив, что "россия должна заключить сделку", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Трамп во время общения с журналистами, сидя рядом с эмиром Катара, подтвердил, что сегодня утром провел "очень хорошую" встречу с Зеленским
"Послушайте, россия должна заключить сделку. россия потеряла огромное количество людей, как и Украина. В прошлом месяце они потеряли 35 000 солдат между собой; это ежемесячно. В среднем это было 25 000 человек, в основном солдат, молодых, красивых людей, и это безумие, что там происходит", - указал Трамп.
"Но у нас была встреча, и посмотрим… Я разговаривал с президентом путиным в воскресенье", - добавил он.
Трамп указал, что "между двумя лидерами много неприязни", и он снова встретится с Зеленским позже сегодня.
Зеленский, Трамп и Макрон провели закулисную встречу на саммите G7 — СМИ16.06.26, 12:39 • 2514 просмотров