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Трамп встретился с Зеленским, анонсировал еще одну встречу и заявил, что "россия должна заключить сделку"

Киев • УНН

 • 9154 просмотра

Трамп назвал встречу с Зеленским очень хорошей и анонсировал еще одну сегодня. Он также говорил с путиным и заявил, что россия должна заключить сделку.

Трамп встретился с Зеленским, анонсировал еще одну встречу и заявил, что "россия должна заключить сделку"

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что провел "очень хорошую" встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, встретится снова позже сегодня, добавив, что "россия должна заключить сделку", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Трамп во время общения с журналистами, сидя рядом с эмиром Катара, подтвердил, что сегодня утром провел "очень хорошую" встречу с Зеленским

"Послушайте, россия должна заключить сделку. россия потеряла огромное количество людей, как и Украина. В прошлом месяце они потеряли 35 000 солдат между собой; это ежемесячно. В среднем это было 25 000 человек, в основном солдат, молодых, красивых людей, и это безумие, что там происходит", - указал Трамп.

"Но у нас была встреча, и посмотрим… Я разговаривал с президентом путиным в воскресенье", - добавил он.

Трамп указал, что "между двумя лидерами много неприязни", и он снова встретится с Зеленским позже сегодня.

Зеленский, Трамп и Макрон провели закулисную встречу на саммите G7 — СМИ16.06.26, 12:39 • 2514 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Хранитель
Дональд Трамп
Катар
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина