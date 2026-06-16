Трамп встретился с Зеленским, анонсировал еще одну встречу и заявил, что "россия должна заключить сделку"

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что провел "очень хорошую" встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, встретится снова позже сегодня, добавив, что "россия должна заключить сделку", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

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Трамп во время общения с журналистами, сидя рядом с эмиром Катара, подтвердил, что сегодня утром провел "очень хорошую" встречу с Зеленским

"Послушайте, россия должна заключить сделку. россия потеряла огромное количество людей, как и Украина. В прошлом месяце они потеряли 35 000 солдат между собой; это ежемесячно. В среднем это было 25 000 человек, в основном солдат, молодых, красивых людей, и это безумие, что там происходит", - указал Трамп.

"Но у нас была встреча, и посмотрим… Я разговаривал с президентом путиным в воскресенье", - добавил он.

Трамп указал, что "между двумя лидерами много неприязни", и он снова встретится с Зеленским позже сегодня.

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