Зеленский, Трамп и Макрон провели закулисную встречу на саммите G7 — СМИ
Киев • УНН
Зеленский встретился с Трампом и Макроном на G7 для возобновления переговоров. Он надеется на помощь США в организации встречи с путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G7 во Франции 16 июня, со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом, сообщает Kyiv Independent, пишет УНН.
Детали
Встреча стала первой личной встречей между Зеленским и Трампом почти за четыре месяца, на фоне того, как Киев стремится возобновить зашедшие в тупик мирные переговоры с москвой, пишет издание.
Три лидера присоединились к совместной рабочей сессии с другими лидерами G7, где война россии против Украины является центральной темой обсуждения.
"Примечательно, что они были последними тремя лидерами, которые зашли в комнату", указывает издание.
15 июня Зеленский заявил, что надеется, что Трамп поможет провести трехстороннюю встречу с участием его и путина в Соединенных Штатах. "Если россия откажется и от этой возможности, потребуется давление", – сказал он.
Зеленский неоднократно призывал к прямым переговорам с путиным. путин заявил, что "не видит смысла во встрече с Зеленским".
Трамп ранее сигнализировал о поддержке прямых переговоров между россией и Украиной как пути к прекращению полномасштабной войны.
Макрон хочет организовать встречу Зеленского с Трампом — CNN16.06.26, 12:22 • 1288 просмотров