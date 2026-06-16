Макрон хочет организовать встречу Зеленского с Трампом — CNN

Возможная встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом была первым, о чем говорил президент Франции Эммануэль Макрон, приветствуя украинского лидера на территории отеля Hôtel Royal, где проходит саммит G7, сообщает CNN, пишет УНН.

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"Итак, во-первых, организована ли у вас какая-то двусторонняя встреча... с президентом Трампом?" — как пишет издание, было слышно, как Макрон спросил Зеленского, прежде чем предложить "организовать это".

Официальный график Трампа не включает двусторонние переговоры с Зеленским, но импровизированные встречи могут происходить, и часто происходят, во время таких саммитов.

Одна из важнейших прошлых встреч между Трампом и Зеленским была незапланированной и состоялась на полях похорон Папы Франциска в апреле прошлого года. Эта встреча была их первой после "катастрофической" встречи в Овальном кабинете, и она стала своего рода поворотным моментом в их "сложных" отношениях, указывает издание.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон провел короткую двустороннюю встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским накануне сегодняшнего утреннего главного собрания "Группы семи" в Эвиане во Франции, сообщил Елисейский дворец.

Зеленский и лидеры G7 с Трампом собрались на специальное заседание в Эвиане

Как хозяин встречи, Макрон пригласил Зеленского присутствовать на полях саммита, надеясь, что его присутствие поможет укрепить поддержку Украины группой.

"Ключевой частью миссии является привлечение президента США Дональда Трампа", — подчеркивает издание.

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